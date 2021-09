A feladat kötelez, mondja az Európai Alapok volt minisztere, Ghinea, aki ott lesz az EB-elnökkel való találkozón

Cristian Ghinea európai alapokért felelős volt miniszter is részt vesz az Európai Bizottság (EB) elnökével, Ursula von der Leyennel való hétfői, bukaresti találkozón. Ezt Facebook-oldalán jelentette be az USR PLUS politikusa.



A bejegyzés szerint Florin Cîţu miniszterelnök hívta meg a találkozóra, és az USR PLUS két társelnökével folytatott egyeztetést követően döntött úgy, hogy részt vesz az eseményen.Cristian Ghinea emlékeztetett, az USR PLUS kormányból való kilépésekor a miniszterelnök kérte tőle, hogy maradjon a kabinet tagja, de elutasította a felkérést. A politikus ugyanakkor cáfolta azokat az információkat, amelyek szerint tárgyalásokat folytatna Cîţuval arról, hogy a hárompárti koalíció helyreállításának hiányában is visszatérjen a kormányba. "Ezek mind álhírek" - nyomatékosította.Hozzátette, "nem titok", hogy jó volt az együttműködése a miniszterelnökkel és a miniszterekkel. "A fő célkitűzés egy, a teljes koalíció által támogatott helyreállítási terv kidolgozása volt. Ezt a célt elértük" - fogalmazott.Az EB képviselői pénteken közölték, hogy Ursula von der Leyen hétfőn találkozik Bukarestben Klaus Iohannis államfővel és Florin Cîţu miniszterelnökkel az európai helyreállítási tervről tartott konzultációsorozata keretében.