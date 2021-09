Cîţu „minden liberális elnöke” lesz, és a PSD-t nevezte meg politikai ellenfélnek

A Nemzeti Liberális Párt mától egy egységes párt, és erőforrásait arra fogja fókuszálni, hogy politikai ellenfelét, a PSD-t legyőzze - jelentette ki Florin Cîţu miniszterelnök, miután megválasztották az alakulat elnökévé.



"Az eredmény megtisztel, ugyanakkor felelősséggel jár" - fogalmazott a PNL új elnöke, hozzátéve, hogy nem lepte meg a pártelnökválasztás eredménye, mert "a nyertes csapat" jelenti az egyetlen megoldást Románia számára. "Ígérem, hogy minden liberális elnöke leszek. Mától egységes párt vagyunk" - nyomatékosította.Első nyilatkozatában megválasztása után a Digi24-nek a kormányfő azt mondta, kizárja a kisebbségi kormányzás lehetőségét. Arról is beszélt, hogy Ludovic Orban lemondása után "a képviselőház továbbra is a PNL-nél marad".A kormánykoalíció újjáépítésének lehetőségére vonatkozó kérdésre Cîțu azt mondta, hogy „minden jövőbeli tárgyalásra csak akkor kerülhet sor, amikor az USR PLUS képviselői az asztalhoz ülnek, miután megszabadultak a PSD-től és az AUR-tól." Szerinte a legnagyobb esélye a PNL-USR PLUS-RMDSZ koalíció által támogatott kormánynak van, és szó sem lehet a portfóliók újratárgyalásáról.Úgy vélte, a Ludovic Orban által a PNL-elnökségért indított kampányban elindított üzenetek közül "sok radikalizálta a támogatókat", és hogy a PNL célja az, hogy "megnyerjük a 2024-es választásokat".