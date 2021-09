Cîţu: jövő héten a parlament elé állok az új miniszterekkel, várom vissza az USR PLUS-t a koalícióba

Florin Cîţu miniszterelnök bejelentette, hogy jövő héten bizalmi szavazást kér a parlamentben a jelenlegi ügyvivő miniszterek helyét átvevő új tárcavezetők számára.



A kormányfő azt mondta, egyeztetett a jogi szakértőkkel, akik szerint a parlamentnek nem a teljes kormánynak, csak az új minisztereknek kell bizalmat szavaznia.Arra a kérdésre, hogy várhatók-e további minisztercserék, Florin Cîţu kijelentette: erről a PNL ügyvezető elnöksége dönt.Megkérdezték tőle az újságírók, mi lesz a sorsa az őt korábban bíráló liberálisoknak, illetvevolt pártelnöknek. "Mától egységes párt vagyunk. Nincs boszorkányüldözés a PNL-ben, mindannyian PNL-tagok, köszönetet mondok azoknak is, akik ma kifütyültek, és azoknak is, akik rám szavaztak" - válaszolt az új pártelnök.Florin Cîțu az Antena 3-nak elismételte, hogy várja az USR PLUS-t, hogy újraalakítsák a kormánykoalíciót.Azt is elmondta, hogy a PNL elnökeként az a célja, hogy 2024-ben a liberálisok elnyerjék a jelenleg az USR PLUS polgármesterei által vezetett nagyvárosok - Temesvár, Bákó, Gyulafehérvár, Brassó - vezetését, és a bukaresti polgármesteri tisztségeket. "A PNL nem fogadja el, hogy más párt megmondja, kit nevezzen ki miniszterelnöknek. Az USR PLUS adja fel a partnerséget a PSD-vel és az oltásellenes AUR-ral, és térjen vissza a koalícióba" - nyilatkozta a tévéadónak Florin Cîțu.A G4media megjegyzi, hogy sem a Digi24, sem az Antena 3 moderátora nem tett fel kérdéseket Florin Cîțunak azokkal a vádakkal kapcsolatban, miszerint a PNL-kongresszuson a küldöttek ellenőrzésével manipulálták a szavazást. Mint azt megírtuk,, a kormányfő ellenfele nehezményezte , hogy a PNL kongresszusán 14 liberális szervezet küldöttei felszólítást kaptak, hogy mutassák meg, kire szavaztak; sajtóbeszámolók szerint a küldöttek sok esetben kettesével mentek be a fülkébe, és telefonnal fotózták egymást szavazás közben.