Népszavazáson dönthetnek ma arról Feketehalom lakói, hogy akarnak-e egy 75 milliós hitelt terelőútra

A Brassó megyei Feketehalom (Codlea) lakói vasárnap dönthetnek egy helyi népszavazáson arról, hogy a városháza finanszírozza-e egy terelőút megépítését. A helyi tanács által jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmány szerint az elkerülő út 6 km hosszú lenne, és a Brassó felőli bejárattól a Fogaras felé vezető kijáratig elvezetné a nehézgépjármű-forgalmat.



Erre a kölcsönre azért van szükség, mert a város nem rendelkezik elegendő számú lakossal ahhoz, hogy európai pénzhez jusson egy ilyen projekthez - írja az Agerpres."Amikor nagy összegről beszélünk - és itt 75 millió lejről van szó -, akkor meg kell kérdezni a lakosságot, hogy akarnak-e kölcsönt felvenni, különösen, hogy annyi negatív példát ismerünk a hitelfelvételre helyi és központi szinten. Ha engem kérdeznek, a kormánynak is kötelessége lenne megkérdezni a lakosságot minden alkalommal, amikor nagyobb összegű hitelt vesz fel" - mondtapolgármester (PSD) az AGERPRES-nek.Szerinte ha az önkormányzat 75 millió lejes kölcsönt venne fel 15 évre, az adósságrátája 0-ról 20%-ra nőne, a befektetés viszont könnyen megtérülne néhány új beruházás, "gyáracska" révén, amelyeket a jövőbeni elkerülő út vonzana ide."2008 óta beszélünk erről a körgyűrűről és az autópályáról. 2008 óta csak megvalósíthatósági tanulmányok készültek, amelyekre pénzt költöttek, de semmi sem látszik belőlük. Ez az út nemcsak a nehézgépjármű-forgalom kivezetését jelentené a városból, hanem a város gazdasági fejlődését is elősegítené. Jelenleg 4 kilométernyi ilyen, nagy forgalmú út van a városon belül, mindkét oldalon házakkal, ahol az emberek szenvednek, nem tudnak aludni, és az összeomlás veszélye fenyegeti az ingatlanaikat. Ez a beruházás akkor térülne meg, ha öt kis gyár, egyenként 300 alkalmazottal létesülne az út mentén" - mondta Cîmpeanu.Elmondta, hogy az új beruházásokkal a helyi adók is csökkenhetnek, mivel a helyi költségvetés oroszlánrészét a bérek adói teszik ki."Ha ezt a kölcsönt felvesszük, attól a helyi adók nem emelkednek. Éppen ellenkezőleg, ha több munkahely létesülne, még csökkenhetnének is" - mondta Feketehalom polgármestere.