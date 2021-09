Oltean Csongor marad a romániai Magyar Ifjúsági Értekezlet elnöke

Újabb kétéves elnöki megbízást kapott Oltean Csongor a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) együttműködő ifjúsági szervezeteket tömörítő Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért) küldöttgyűlésétől - közölte vasárnap az ernyőszervezet.



Az újraválasztott elnök programbeszédében azt nevezte a Miért feladatának, hogy felkészült, fiatal politikusokat adjon az erdélyi magyar közösségnek."Az a dolgunk, hogy megtaláljuk a közös hangot mindenkivel, aki azért dolgozik, hogy jó legyen Erdélyben fiatalnak és magyarnak lenni. A közösségszervezés, az önkéntes munka, a táborok, a képzések, a Politikai Iskola, a fesztiválok is ezt a célt szolgálják. Nekünk az a dolgunk, hogy az erdélyi magyar fiatalokat összekössük és az érdekeiket képviseljük" - idézte az elnököt a szervezet közleménye.Oltean Csongor maga is kitért a júniusi botlására, amikor ittas gépkocsivezetés miatt állították elő a rendőrök. Az eset nyomán azonnal lemondott az Ifjúsági és Sportminisztérium ifjúságért felelős államtitkári tisztségéről."Igen, hibáztam, vállaltam és vállalom a következményeit, nem bújok ki a felelősség alól. De megerősített a döntésemben a Miértben tevékenykedő kollégák kiállása, és megbizonyosodtam róla, hogy ennek a csapatnak az élén sok tennivalóm van még a következő két évben" - jelentette ki.A Marosvásárhelyen tartott szombati küldöttgyűlés módosította a Miért alapszabályát, és egy olyan határozatot fogadott el, amely kiegészíti a szervezet programját. A határozat rögzíti, hogy a Miért részt kíván venni az RMDSZ családtámogatási programja kidolgozásában, és elsősorban a fiatalok munkavállalásával kapcsolatos és a fiatal családosok életét könnyebbé tevő javaslatokat kíván megfogalmazni.A Miért a többi között azt is javasolta, hogy Romániában is vezessék be a többszintű érettségit, és hozzanak létre a kisvárosokban is inkubátorházakat, melyek segítik a fiatal vállalkozók indulását. (MTI)