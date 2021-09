Úgy harcolnak az intenzíven, „mintha a fronton lennének” - a lélegeztető kapacitás maximumánál tartanak, tízesével várakoznak a páciensek

A romániai intenzív osztályok már nem tudnak megbirkózni a feladattal, és az oxigénberendezések is a kapacitásuk maximumánál tartanak - írja a g4media.ro. Országszerte csak 10 intenzív ágy volt szabad vasárnap, és sok osztályon várólistákra kerültek a súlyos betegek, akiknek intenzív ágyra lett volna szükségük. Temesváron egy ún. preterápiás részleget is kialakítottak, hogy tudjanak segíteni azokon is, akiknek nem jut felszerelt intenzív terápiás ágy.



A bukaresti Szent Pantelimon sürgősségi klinikán vasárnap 50 beteg várakozott, bár az udvari sátor is működött.

"Jelenleg a sürgősségi egységek ténylegesen a frontvonalon küzdenek. A Szent Pantelimonban 45 férőhely van, az udvaron felállított sátorral együtt, és 50 beteg várakozik még. Mire várnak? Hogy esélyt kapjanak arra, hogy megküzdjenek a saját életükért! 18-an az intenzív osztályon vannak, és arra várnak, hogy minél hamarabb megüresedjen egy ágy, 21-en pedig oxigénre szorulnak, és arra várnak, hogy átkerüljenek az oxigénes kórtermekbe. Igen, nagyon súlyos a helyzet! Az egészségügyi személyzet a betegekkel együtt küzd az életükért" - állt a RO Vaccinare Facebook-oldalán vasárnap közzétett üzenetben.Craiován is kritikus a helyzet.

A Craiova Megyei Sürgősségi Kórház a koronavírus-fertőzöttek példátlan hullámával néz szembe.

Vasárnap este az összes intenzív ágy foglalt volt, és további 30 beteg várakozott a sürgősségi befogadó egység (UPU) elkülönítő osztályán arra, hogy ürüljön egy ágy - írja a Gazeta de Sud.Két gyermek van jelenleg az intenzív osztályon."A harmadik hullámban nem értünk el ilyen esetszámokat. Túl vagyunk terhelve. Meg kellett hoznom a döntést, hogy a régi sürgősségit kinyitjuk, bár nem vettük át még a munkálatokat, hogy 8 lélegeztetett beteget átköltöztessünk oda. Összegyűjtöttük az összes lélegeztetőgépet, monitort és fecskendőt, ami még rendelkezésünkre állt, és elvittük oda. Igyekszünk egyetlen beteget sem oxigén nélkül hagyni" - mondtaa GdS-nek. "Valójában 52 ATI-s betegünk van, bár 22-t jelentünk, mert ennyi van ténylegesen beutalva az intenzív terápiás osztályra" - magyarázta a kórházigazgató.

Vasárnap Iaşi-ban csak egy intenzív ágy maradt szabadon, a péntek éjszakájuk rémálom volt.

"A végén el kell majd döntenünk, hogy kit kezeljünk és kit nem, akárcsak Olaszországban. Ez volt a maximum az intenzív osztályon!" - mondta, a Iași Megyei Közegészségügyi Igazgatóság igazgatója."Már nem tudunk megbirkózni a feladattal, túlterheltek vagyunk. A hét eleje óta pedig még riasztóbb az esetszámok növekedése. A negyedik hullám nagyon nehéz lesz, sokkal több az eset, már nincs a kezdeti félelem az emberekben:

most mindenki - a súlyosak és a kevésbé súlyosak is - kórházba akarnak menni

. Sok az eset, és azt vettük észre, hogy sokkal súlyosabbak is, sok a fiatal beteg, fiatal oltatlanok" - mondta a "Ziarul de Iași"-nak, a helyi kórház vezetője.

Temesváron a koronavírus súlyos és nagyon súlyos formáiban szenvedő betegek számának ugrásszerű növekedése, illet az intenzív osztályos ágyak alacsony száma miatt kialakítottak egy preterápiás osztályt

a Dr. Victor Babeș Járványügyi és Tüdőgyógyászati Kórházban - írja az Opinia Timișoarei."Sajnos napról napra nő azoknak a betegeknek a száma, akik a betegség nagyon súlyos formáival érkeznek a kórházba, 60-70, sőt néha 80 százalékot meghaladó tüdőkárosodással, és akik légzéstámogatás, kiegészítő oxigén nélkül nem élik túl" - mondja Dr., a temesvári Dr. Victor Babeș Kórház vezetője.Fotó: RO Vaccinare Facebook-oldal