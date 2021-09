A PNL-nek el kell döntenie, hogy a PSD-vel vagy az USR PLUS-szal akar együttműködni a továbbiakban

Anca Dragu szenátusi elnök szerint a Nemzeti Liberális Pártnak döntenie kell, hogy a Szociáldemokrata Párttal (PSD) vagy a Mentsétek meg Romániát Szövetség - Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja (USR PLUS) alakulattal folytatja a kormányzást.



'Jelen pillanatban a döntés a PNL kezében van, nekik kell eldönteniük, hogyan látják a kormányzást, hogy a PSD-vel vagy az USR PLUS-szal akarnak együtt dolgozni' - fogalmazott.Dragu ismét hangsúlyozta az USR PLUS álláspontját, miszerint a politikai alakulat nem hajlandóminiszterelnöksége alatt kormányozni.Anca Dragu hangsúlyozta, hogy a bizalmatlansági indítvány benyújtása a parlamenti képviselők joga, hozzátéve, nem lát összefüggést a Florin Cîţu miniszterelnök által benyújtott petíció ügyében várt CCR-döntés és a házelnökök lemondása között.A szenátus elnöke kifejtette, a PNL tisztújító kongresszusának lejártával most elvárja, hogy a liberálisok az építkezés fázisába lépjenek, és hagyjanak fel a 'harcias nyilatkozatokkal'.Arra a kérdésre, hogy lemond-e házelnöki tisztségéről, ha pártja, az USR PLUS nem tér vissza a kormánykoalícióba, Dragu azt felelte, ebben az esetben 'nyilvánvalóan' ő sem maradhat többé a szenátus élén.Dragu arra reagált, hogy Florin Cîţu miniszterelnök, a PNL szombaton megválasztott elnöke hétfőn kijelentette: a parlament két házelnökének távoznia kell tisztségéből, amennyiben az alkotmánybíróság a kormánynak ad igazat az USR PLUS és az AUR bizalmatlansági indítványa ellen benyújtott alkotmányossági óvás ügyében.