Cioloş: eljött az ideje, hogy a PNL új elnöke más kormányfőt javasoljon maga helyett

Bár az országos helyreállítási terv (PNRR) aláírását célzó találkozót az Európai Bizottság (EB) vezetőjével Florin Cîţu vezeti 'még miniszterelnöki' minőségében, a terv jóváhagyása 'mindazok érdeme, akik egy korszerű Romániáért dolgoznak', jelentette ki Dacian Cioloş, az USR PLUS társelnöke.



Sürgősen a PNRR-ben szereplő reformok és beruházások megvalósítására kell koncentrálni, amelyeknek egy része az USR PLUS kormányprogramjából került át a tervbe, és az alakulat nélkül nem sok esély van a gyakorlatba ültetésükhöz - írta Cioloş hétfő esti Facebook-bejegyzésében.'Ahhoz, hogy mindez megvalósuljon, és mivel már a PNL kongresszusa is lejárt, eljött az ideje, hogy a PNL új elnöke más kormányfőt javasoljon Florin Cîţu helyett. Ez egy jó kezdet lenne. Dolgunk van' - szögezte le az USR PLUS társelnöke.Hozzátette, az USR PLUS-nak minden oka megvan rá, hogy büszke legyen a PNRR jóváhagyása miatt.