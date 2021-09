Megkezdődött a harmadik oltás beadása. UPDATE: két napra a kézdi oltóközpontba is lehet programálni

UPDATE 16:00 Most működik a programálás Kézdivásárhelyre is a platformon keresztül, de csak összesen két napra, szeptember 29-ére és 30-ára lehet időpontot foglalni.



A platformon megjelent Kézdin is 2 napra 96 hely, amiből 4 már le van foglalva

Az eredeti hír:



Mától elkezdődött országosan a koronavírus elleni oltás harmadik adagjának adminisztrálása az igénylők számára. A ROVaccinare platformon lehet programálni az oltóközpontokban, Kolozs megyében például máris szépen fogynak a helyek:Kicsit más a helyzet a székelyföldi megyékben, ahol az oltási kedv - mint ahogyan hónapok óta követtük - országos átlagon aluli. Ugyanakkor annak a székelyföldi lakosnak, aki be szeretné oltatni magát az oltásellenes negatív közhangulat ellenére, nem mindenhol van erre a saját településén lehetősége.Hargita és Maros megyében 13, illetve 14 oltóközpontban kezdték el fogadni a harmadik koronavírus elleni oltásra jelentkezőket, míg Kovászna megyében mindössze négyben.Kovászna megyében az érdeklődés hiányában sorra bezárt, valamint program- és létszámcsökkentést szenvedett központokból egy ideje már csak öt működik, de a kézdivásárhelyi központba nem lehet programálást kérni harmadik oltásra a ROvaccinare platformon.A platformon megjelenik ugyan a kézdivásárhelyi Kicsid Gábor Sportcsarnokban berendezett oltóközpont a Kovászna megyei központok listáján, ám 0 szabad hellyel. Ha a harmadik oltásra programálást igénylő személy betelefonál az országos call centerbe, és ott próbálja Kézdire programálni magát, ugyancsak nem jár sikerrel. Az operátor feltételezte, hogy a kézdivásárhelyi központ nem vesz részt a harmadik oltás adminisztrálásának országos programjában, vagy csak később fognak bekapcsolódni a munkába, és azt javasolta, telefonáljunk a Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatósághoz (DSP) információkért.A DPS-t több órán keresztül próbáltuk elérni, sikertelenül. Ugyanakkor tegnapi bejelentésük szerint keddtől a megye mind az öt COVID-19 elleni oltóközpontjában megkezdik a harmadik adag beadását.DSP-igazgató azt nyilatkozta a Mesagerul de Covasnanak , hogy ezen a héten mind az öt oltóközpont naponta nyitva lesz, előre meghatározott ütemterv szerint, amely a jövőben a jelentkezések számának megfelelően alakul.A tájékoztatás szerint a szeptember 28-november 3. közötti időszakban a sepsiszentgyörgyi Daliei utcai oltóközpont naponta 8.00-20.00 óra között, a bodzaforduló oltóközpont 11.00-17.00 között, a kovásznai központ naponta 15.00-21.00 között, a baróti és a kézdivásárhelyi oltóközpont pedig 8.00-14.00 óra között tart nyitva.A Kovászna Megyei Prefektúra honlapján hétfőn közzétett adatok szerint a járvány kezdete óta 8932 koronavírus-fertőzöttet jelentettek a megyében, és jelenleg 255 aktív eset van nyilvántartásban, megyei szinten a fertőzöttségi arány 1,13 ezrelék.Eddig 77 528 adag koronavírus elleni vakcinát adtak be a megye oltóközpontjaiban, ebből 33 615 a második adag oltás; a háziorvosi rendelőkben 5729 egydózisú oltást adtak be.