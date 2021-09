Benyújtotta bizalmatlansági indítványát a PSD, közben az alkotmánybíróság befogadta Cîţu beadványát

A Szociáldemokrata Párt (PSD) bizalmatlansági indítványt nyújtott be a Cîţu-kormány ellen - jelentette be kedden Sorin Grindeanu, az alakulat első alelnöke.



Az indítvány a következő címet viseli: 'Állítsuk meg a szegénységet, a drágulásokat és a büntetőügyeseket. Le a Cîţu-kormánnyal!'.Közben saját forrásokra hivatkozva arról ír az Agerpres hírügynökség, hogy befogadta az Alkotmánybíróság a kormányfő beadványát, azaz megállapította, hogy alkotmányos konfliktus van a parlament és a kormány között."Alkotmányos természetű jogi konfliktust idézett elő a parlament és a kormány között az USR PLUS és az AUR által benyújtott bizalmatlansági indítvány. Az Alkotmánybíróság illetékesei megerősítették az AGERPRES hírügynökségnek, hogy a taláros testület egyöntetű döntéssel befogadtaminiszterelnök beadványát" írják.Az alkotmánybíróság határozata értelmében ugyanakkor a parlamentnek az alkotmányos eljárás szerint meg kell vitatnia a bizalmatlansági indítványt és szavaznia kell róla.Florin Cîţu szeptember 8-án nyújtotta be a CCR-hez beadványát, a kormány és a parlament közötti alkotmányos természetű jogi konfliktus megállapítását kérve az USR PLUS és az AUR bizalmatlansági indítványa kapcsán. A miniszterelnök "a végrehajtó hatalommal szembeni alkotmányellenes, tisztességtelen és visszaélésszerű magatartásra" hivatkozott, mivel szerinte a bizalmatlansági indítványt "az alkotmány 113. cikkelyének 2. bekezdésében foglalt alkotmányos rendelkezések megsértésével" kezdeményezték, nyújtották be és ismertették a kormánnyal.

Ciolacu: a PSD döntése és megoldása ebben a pillanatban az előrehozott választás

, a PSD elnöke kedden azt mondta, hogy a jelenlegi helyzetben már nem lehetséges újabb kormánykoalíció létrehozása, és a megoldás az előrehozott választások megszervezése."Nem hisszük, hogy lehetséges az újraindítás vagy egy másik koalíció létrehozása a kormányzás folytatásához. Előrehozott választások. Jelenleg ez a PSD döntése és megoldása" - mondta Ciolacu a PSD székházában tartott sajtótájékoztatón.