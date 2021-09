A képviselőház döntő fórumként leszavazta a bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó törvényjavaslatot

Elutasította kedden a képviselőház a bejegyzett élettársi viszonyra vonatkozó törvénytervezetet.



A tervezetet elutasító javaslatra 229-en szavaztak igennel, 57-en nemmel, és hatan tartózkodtak.A tervezet célja a civil élettársi kapcsolat jogi kereteinek szabályozása volt azzal, hogy leszögezi azok alapelveit, hatásait, valamint azokat az eljárásokat, amelyeket az illetékes szerveknek kellene alkalmazniuk az élettársi kapcsolatok megkötésekor és megszüntetésekor.A vitán az USR PLUS az élettársi kapcsolatot szabályozó törvény elfogadása mellett érvelt, az AUR és a PSD ellene, míg a PNL képviselőházi frakcióvezetője,közölte, hogy a párton belül megoszlanak az álláspontok., az USR PLUS képviselője kijelentette, az általa képviselt alakulat a bejegyzett élettársi kapcsolat törvényesítése mellett van, ez ugyanis növelné a népszaporulatot. 'Legyünk az Európai Unió tagjai! Miért legyünk Európa sereghajtói? Ha növelni akarjuk a népszaporulatot, akkor az élettársi kapcsolatot is szabályozzuk' - mondta.Az AUR-t képviselőviszont úgy vélekedett, hogy a törvény nem a heteroszexuális, hanem az egynemű párok érdekeit szolgálná. 'Ennek a kezdeményezésnek a hagyományos család szétdúlása a célja' - jelentette ki.Gabriel Andronache megemlítette, hogy a kezdeményező három hasonló tematikájú törvényjavaslatot nyújtott be, ezért a PNL 'kimondottan technikai okokból' elutasítja az indítványt. A párton belül egyébként megoszlanak a vélemények a bejegyzett élettársi kapcsolat témájában., a PSD képviselője szerint a tervezet nem élvez prioritást. 'Vallásos szemszögből a családot egy férfi és egy nő alapítja. Én azt gondolom, hogy a fő problémára, vagyis az egészségügyi válságra kell koncentrálnunk' - fogalmazott.A képviselőház döntő házként szavazott ebben a kérdésben.

Az RMDSZ jelenlévő 18 képviselőjéből

- 13 a bejegyzett élettársi kapcsolat ellen szavazott- 4 mellette- 1 pedig tartózkodottA képviselőház nyilvántartása a szavazásról itt tanulmányozható