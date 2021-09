Alkotmánybíróság: A parlamentnek szavaznia kell az USR PLUS és az AUR által benyújtott bizalmatlansági indítványról

A parlamentnek meg kell vitatnia az USR PLUS és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által benyújtott bizalmatlansági indítványt, és szavaznia kell róla - közölte kedden az alkotmánybíróság (CCR).



Közleményében a taláros testület leszögezi, az alkotmánybírák egyöntetű döntéssel befogadtákminiszterelnök beadványát, és megállapították, hogy alkotmányos természetű jogi konfliktust idézett elő a parlament és a kormány között az USR PLUS és az AUR által benyújtott bizalmatlansági indítvány. Ugyanakkor a parlamentnek az alkotmányos eljárás szerint meg kell vitatnia a bizalmatlansági indítványt és szavaznia kell róla - mondja ki a határozat.A taláros testület megállapította, hogy a bizalmatlansági indítványt kellő számú aláírással terjesztették elő, a parlament azonban - áthágva az alkotmány 1. cikkének 5. bekezdését, illetve a 113. cikk 2. bekezdését - nem vitatta meg, így nem zárult le az elindított folyamat.Florin Cîţu szeptember 8-án nyújtotta be a CCR-hez beadványát, a kormány és a parlament közötti alkotmányos természetű jogi konfliktus megállapítását kérve az USR PLUS és az AUR bizalmatlansági indítványa kapcsán. A miniszterelnök "a végrehajtó hatalommal szembeni alkotmányellenes, tisztességtelen és visszaélésszerű magatartásra" hivatkozott, mivel szerinte a bizalmatlansági indítványt "az alkotmány 113. cikkelyének 2. bekezdésében foglalt alkotmányos rendelkezések megsértésével" kezdeményezték, nyújtották be és ismertették a kormánnyal.