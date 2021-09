Az USR PLUS azt a bizalmatlansági indítványt szavazza meg, amelyik hamarabb napirendre kerül

Az USR PLUS parlamenti képviselői azt a bizalmatlansági indítványt fogják megszavazni, amely elsőként bocsát szavazásra a parlament - jelentette ki kedden a párt szóvivője.



közölte, az USR PLUS országos vezetősége felhatalmazta az alakulat házbizottsági tagjait arra, hogy támogassák bármelyik bizalmatlansági indítvány vitájának napirendre tűzését, akár az USR PLUS és AUR, akár a PSD indítványát."Florin Cîţuval minden nap egy elvesztegetett nap Románia számára" - jelentette ki Moşteanu, aki szerint jelenleg az egyetlen kiutat a politikai válságból a bizalmatlansági indítvány jelenti.Az USR PLUS szóvivője meggyőződésének adott hangot, hogy az indítvány célba fog érni, és Florin Cîţu "napjai meg vannak számláva a Victoria-palotában".