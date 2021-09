Nem tartották be a PNL-kongresszuson a járványügyi szabályokat, bírságot kapott a Romexpo

A járványügyi szabályok be nem tartása miatt tízezer lejes bírságot kapott a bukaresti Romexpo kiállítási központ, amely a Nemzeti Liberális Párt (PNL) múlt hétvégi kongresszusának adott helyet - közölte kedden a fővárosi rendőrség vezetője, Bogdan Berechet.



Bogdan Berechetet a Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselőinek javaslatára hívta be meghallgatásra az alsóház védelmi bizottsága, hogy számoljon be a PNL-kongresszus megszervezésének és lebonyolításának körülményeiről.A rendőrparancsnok elmondta, egyelőre tízezer lejes bírságot kapott a szervező, mert nem gondoskodott arról, hogy a jelenlévők ne zsúfolódjanak össze a központi csarnok bejáratánál, illetve mert a résztvevők közül sokan nem viseltek maszkot. A rendőrség és a csendőrség még vizsgálja az eseményről készült felvételeket, és azt is, hogy az őrző-védő cég eleget tett-e a kötelezettségeinek.Utóbbminiszterelnök azt nyilatkozta, a PNL ki fogja fizetni a 10 ezer lejes bírságot, és a továbbiakat is, ha még lesznek. Ugyanakkor megjegyezte, a kongresszus megszervezésekor még nem ő volt az alakulat elnöke.