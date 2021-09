Először a PSD bizalmatlansági indítványát vitatják meg; Cîţu: ha az USR PLUS megszavazza, többé nem tárgyalunk velük

A parlament elé terjesztett két bizalmatlansági indítvány közül előbb a Szociáldemokrata Pártét (PSD) vitatja meg a plénum. A parlament két házának összevont házbizottsága kedden úgy határozott, hogy a PSD bizalmatlansági indítványát csütörtökön 14 órától olvassák fel a parlamentben, majd jövő kedden 12 órától szavazásra bocsátják.



A szenátus elnöke,a sajtónak elmondta: a házbizottság PSD-s tagjai nem támogatták, hogy a parlament előbb az USR PLUS indítványát vitassa meg. Közlése szerint az ülésen a szociáldemokratákon kívül a PNL és az RMDSZ politikusai is ellenezték az USR PLUS indítványának napirendre tűzését, ami szerinte alkotmányellenes."Az alkotmánybíróság mai (keddi - szerk. megj.) közleménye egyértelműen fogalmaz: napirendre kell tűzni az USR és a PLUS bizalmatlansági indítványát, ellentétes esetben a parlament megszegi az alkotmány 113-as paragrafusát" - jelentette ki.Anca Dragu közölte azt is: az USR PLUS nem ért ugyan egyet a kezdeményezésük megvitatásának további halogatásával, de a pártvezetés keddi döntése értelmében kész megszavazni a PSD bizalmatlansági indítványát, ha az kerül hamarabb napirendre a parlamentben.Az USR PLUS által kezdeményezett bizalmatlansági indítványról az a döntés született, hogy megvárják az alkotmánybíróság keddi határozatának indoklását. Mint arról beszámoltunk, a taláros testület kedden egyöntetű döntéssel befogadtabeadványát, és megállapította, hogy alkotmányos természetű jogi konfliktust idézett elő a parlament és a kormány között az USR PLUS és az AUR által benyújtott bizalmatlansági indítvány. Ugyanakkor a parlamentnek az alkotmányos eljárás szerint meg kell vitatnia a bizalmatlansági indítványt és szavaznia kell róla - mondja ki a határozat.Cîţu szerint emiatt Anca Dragu szenátusi elnöknek le kellene mondania tisztségéről, miután az alkotmánybíróság megindokolja az USR PLUS és az AUR bizalmatlansági indítványával kapcsolatos döntését. Cîţu szerint a felsőház elnökének még kedden be kellett volna adnia lemondását.

A PNL eközben tárgyalódelegációkat alakított a képviselőházban és a szenátusban a parlamenti kormánytöbbség megőrzése érdekében.

Florin Cîţu ugyanakkor közölte: csak azzal a feltétellel kívánnak a továbbiakban is együttműködni az USR PLUS-szal, ha az utóbbi nem szavaz meg a kormány ellen benyújtott bizalmatlanság indítványt.A kormányfő a PNL végrehajtó bizottságának ülése után nyilatkozott az újságíróknak. Szavai szerint továbbra is tárgyalóasztalhoz ülnének az USR PLUS-szal a koalíció helyreállításáról, de ha a kormányból korábban kilépett pártszövetség a PSD vagy az AUR oldalán megszavaz egy bizalmatlansági indítványt, akkor megszakítják velük az együttműködést. "Attól a perctől kezdve nem tárgyalunk többé az USR PLUS-szal" - jelentette ki.