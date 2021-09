A kötelező Covid-igazolvány tervezete jövő héten kerülhet a parlamentbe

A kormány várhatóan jövő héten fogadja el és továbbítja a parlamentnek azt a két törvénytervezetet, amely kötelezővé teszi uniós digitális Covid-igazolvány kiváltását az egészségügyi dolgozók és a szociális szolgáltatások területén dolgozó alkalmazottak számára - közölte kedden a miniszterelnök.



az országos háromoldalú érdekegyeztető tanács ülésén beszélt errőlszakszervezeti vezetőnek arra a felvetésére reagálva, hogy a kormánynak vissza kellene vonnia ezt a két jogszabályt, mert "ellentmondanak a jelenlegi törvényes előírásoknak és a nemzetközi egyezményeknek".Az Alfa Kartell szakszervezeti szövetség elnöke elmondta: szerinte jelenlegi formájában a két tervezet éppen az oltás ügyének árt azáltal, hogy a munkatörvénykönyv előírásainak és a munkahelyi egészségvédelmi problémáknak a figyelembe vétele nélkül "kényszeríti" az alkalmazottakat a vakcina beadatására. Hossu "különösen súlyosnak" nevezte, hogy a kormány elképzelései szerint a munkaszerződés felbontásával járna a védettségi igazolvány kiváltásnak a megtagadása.Florin Cîţu válaszul közölte: a kormány csupán az előterjesztője a két törvénytervezetnek, amelyeket a parlament az elfogadásuk előtt módosíthat, és a szakszervezetek beterjeszthetik a javaslataikat a szakbizottságoknak. Figyelmeztetett ugyanakkor arra, hogy az idő is sürgeti a kormányt. "Ha még hónapokig vitatkozunk róluk, értelmüket vesztik ezek a tervezetek, ezért sietünk velük" - jelentette ki a miniszterelnök.ügyvivő egészségügyi miniszter kedden kijelentette: a jelenlegi járványhelyzetben szükségszerű kötelezővé tenni az egészségügyi dolgozók számára az uniós digitális COVID-igazolványt.A tárcavezető emlékeztetett, hétfőn közvitára bocsátották azt a törvénytervezetet, amely kötelezővé teszi a magán és állami egészségügyi intézmények, a katasztrófavédelmi felügyelőségek és az orvosi laboratóriumok személyzete számára az uniós védettségi igazolványt. Az intézkedés a veszélyhelyzet idejére lenne érvényes, a tervezetet előbb jóvá kell hagynia a kormánynak, majd továbbküldik a parlamentbe.A javaslat értelmében minden egészségügyi alkalmazottnak, aki még nem oltatta be magát, és nem esett át a koronavírusos megbetegedésen, teszteltetnie kell magát a saját költségén ahhoz, hogy dolgozhasson. Ha megtagadja a tesztelést, 30 napra felfüggesztik a munkaszerződését, majd ha továbbra sem tartja be a szabályt, megszüntetik a munkaviszonyát. Claudio Schwarz on Unsplash