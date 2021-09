PSD-alelnök: jövő kedden megbukik a kormány, ha az USR PLUS és az AUR állja szavát

Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) első alelnöke szerint a Cîţu-kormány jövő kedden megbukik, ha az AUR és az USR PLUS betartja a szavát, és megszavazza a PSD által benyújtott bizalmatlansági indítványt.



A politikus ezt a parlamentben nyilatkozta a képviselőház és a szenátus összevont házbizottsági ülése után, amelyen eldöntötték, hogy a PSD bizalmatlansági indítványát jövő héten vitatja meg a parlament, majd szavaz róla.Grindeanu kifejtette, a PSD törvényhozói maradéktalanul megszavazzák az indítványt, ez 157 voksot jelent. Kérdéses azonban számára az USR PLUS döntése, ez a politikai alakulat ugyanis a hét végén kongresszust tart - emlékeztetett Grindeanu, reményét fejezve ki, hogy az USR PLUS is, és az AUR is betartja szavát, és megszavazza a Cîţu-kormány elleni bizalmatlansági indítványt.Ha a kormány megbukik éselnök tárgyalásra hívja a pártok képviselőit, a PSD az előrehozott választásokat fogja javasolni.Ismételten megerősítette: a PSD nem hajlandó támogatni egy PNL-RMDSZ kisebbségi kormányt.A parlament két házbizottsága összevont ülésen döntötte el kedden, hogy a PSD bizalmatlansági indítványát csütörtökön 14 órakor olvassák fel a plénum előtt, majd jövő kedden 12 órától kezdődik a parlamenti szavazás