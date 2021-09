Cioloş: én már voltam kormányfő, most nem gondolok erre

Dacian Cioloş, az USR PLUS társelnöke úgy nyilatkozott szerda este az Europa FM-nek, hogy nem gondol miniszterelnöki tisztségre, mert az Európai Parlamentben vállalt feladatait kell ellátnia, illetve, ha pártelnökké választják, akkor az USR PLUS vezetésével szeretne foglalkozni.



Cioloş ismételten megerősítette, hogy az USR PLUS nem hajlandó visszatérni a kormánykoalícióba, ha aztvezeti, ugyanakkor az USR PLUS 'nem viccelt', amikor felajánlotta, hogy soraiból javasol egy miniszterelnököt.'Én már voltam kormányfő, most nem gondolok erre, nem. Az Európai Parlamentben vannak feladataim, van egy megbízatásom. Most a pártelnöki tisztségre is pályáztam, és ha nyerek, a párttal fogok foglalkozni' - mondta a rádióműsorban Cioloş.Florin Cîţu kormányfő és PNL-elnök azon kijelentésére, miszerint a PNL nem fog az USR PLUS-szal tárgyalni, ha utóbbi megszavazza a bizalmatlansági indítványt, Cioloş úgy reagált: ebben az esetben a nagyobbik kormánypártnak nincs más választása, mint a PSD-vel tárgyalóasztalhoz ülni.'Florin Cîţu foglalkozzon a párttal, ha már pártelnök lett, mert valószínűleg van ott mit tenni, és a PNL jelöljön ki egy miniszterelnököt, aki képes koalícióban dolgozni. Ezt mondjuk szeptember eleje óta. Készek vagyunk tárgyalni, ha van kivel' - fogalmazott az USR PLUS társelnöke.