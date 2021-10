Ismét visszavezethetik a kültéri maszkviselést, ahol a fertőzöttségi ráta meghaladja a 6 ezreléket

Az országos vészhelyzeti bizottság (CNSU) csütörtöki esti döntése értelmében módosítják a járványügyi előírásokat. Eszerint azokon a településeken, ahol a fertőzöttségi ráta eléri a 6 ezreléket, a következő szabályok lesznek érvényben:



* zárt vagy nyílt térben szervezett sporteseményeken a lelátó 50%-át foglalhatják el a nézők, akik között biztosítani kell az 1 méteres távolságot. A belepés csak azoknak lehetséges, akiket védőoltással már teljesen immunizáltak, vagy az elmúlt 6 hónapban átestek a fertőzésen. A nézők védőmaszkot is kell viseljenek. A rendezvényeket csak 5-24 óra között lehet tartani.* a mozikban, illetve előadó- és koncerttermekben 5-24 óra között lehet rendezvényeket tartani, a nézőtér legfeljebb 50%-os kapacitásával. A belepés ebben az esetben is csak azoknak lehetséges, akiket védőoltással már teljesen immunizáltak, vagy az elmúlt 6 hónapban átestek a fertőzésen. A nézők védőmaszkot is kell viseljenek.* szabadtéri kulturális és művészeti tevékenységet, előadásokat, fesztiválokat 5-24 óra között lehet szervezni. A nézőtér legfeljebb 50%-os kapacitással működhet, amennyiben a résztvevőket védőoltással már teljesen immunizáltak vagy az elmúlt 6 hónapban átestek a fertőzésen. A kifejezetten szabadtéri kulturális-művészeti tevékenységre szánt terekben minden résztvevőnek 4 négyzetméternyi terület kell biztosítani, az előadások, koncertek és fesztiválok szervezése esetében nincs ilyen kitétel, de abban az esetben előírás a maszkviselés.* szabadtéri szabadidős és sporttevékenységeket 5-24 óra között lehet végezni. Ezeken legfeljebb 10 nem egy háztartásban élő ember vehet részt, amennyiben őket védőoltással már teljesen immunizáltak vagy az elmúlt 6 hónapban átestek a fertőzésen.* zártkörű magánrendezvényeket (esküvők, keresztelők stb.) a szabadban vagy zárt térben 5-24 óra között lehet tartani, a helyszín kapacitásának legfeljebb 50%-os kihasználásával, de nem több, mint 200 személy részvételével. Ezeken csak olyan személyek vehetnek részt, akiket védőoltással már teljesen immunizáltak vagy az elmúlt 6 hónapban átestek a fertőzésen.* felnőtteknek szóló tanfolyamokat vagy műhelyeket, konferenciákat szabadtéren vagy zárt térben 5-24 óra között lehet szervezni, a helyszín kapacitásának legfeljebb 50%-os kihasználásával, ha minden résztvevőt védőoltással már teljesen immunizáltak vagy az elmúlt 6 hónapban átestek a fertőzésen. Minden résztvevőnek biztosítani kell legalább 2 négyzetméternyi területet, illetve kötelező számukra a maszkviselés.* Tüntetéseket, demonstrációkat legfeljebb 100 résztvevővel lehet szervezni 5-24 óra között, amennyiben a jelenlévőket védőoltással már teljesen immunizáltak vagy az elmúlt 6 hónapban átestek a fertőzésen. Mindenki számára kötelező a maszkviselés.* élelmiszereket és italokat készítő, forgalmazó és felszolgáló kereskedelmi egységek (éttermek és hasonlók), beleértve a bevásárlóközpontokban találhatókat is, 5-24 óra között végezhetik a tevékenységüket, ha a látogatóit védőoltással már teljesen immunizáltak vagy az elmúlt 6 hónapban átestek a fertőzésen.* a bárok, klubok és diszkók, játéktermek 5-24 óra között működhetnek a tér befogadó képességének 50%-ig, ha minden résztvevőt védőoltással már teljesen immunizáltak vagy az elmúlt 6 hónapban átestek a fertőzésen.* az edzőtermek és fitneszteremek 50%-os kapacitással működhetnek 5-24 óra között, ha személyenként legalább 4 négyzetméteres területet biztosítanak, illetve a jelenlévőket védőoltással már teljesen immunizáltak vagy az elmúlt 6 hónapban átestek a fertőzésen.* a játszóházak és fedett medencék is 50%-os kapacitással működhetnek 5-24 óra között, ha az azokat használó 12 évesnél idősebb személyeket védőoltással már teljesen immunizálták, vagy az elmúlt 6 hónapban átestek a fertőzésen.Ugyanakkor azt javasolják, hogy azokon a településeken, ahol a fertőzöttségi ráta meghaladja a 6 ezreléket

a zárt és nyílt közterületeken is vezessék vissza a maszkviselési kötelezettséget.

A CNSU arra is javaslatot tett, hogy azokon a településeken, ahol 6-7,5 ezrelék között van a fertőzöttségi ráta, a gazdasági szereplő, amelyek zárt vagy akár nyílt téren kereskedelmi tevékenységet/szolgáltatást végeznek (pl. boltok, éttermek), pénteken, szombaton és vasárnap csak 5-22 óra között szolgálhassák ki a közönséget. Azon települések esetében, ahol meghaladta a fertőzöttségi ráta a 7,5 ezreléket, a javaslat szerint egész héten érvénybe kellene lépnie ennek a korlátozásnak, 22-5 óra között csak házhozszállítással működhetnek.Azt javasolják, hogy a hétvégi (6-7,5 ezrelékes fertőzöttségi ráta között) és az egész hetes (7,5 ezrelékes fertőzöttségi ráta felett) kijárási korlátozások (20-5 óra között) alól mentesüljenek azok a személyek, akik EU-s COVID-igazolvánnyal rendelkeznek, vagy más módon bizonyítani tudják, hogy már teljesen immunizáltak őket vagy az elmúlt 6 hónapban átestek a fertőzésen. Sajtóértesülések szerint 20-5 óra között a be nem oltott személyek (illetve más, előbb említett kategóriák) csak saját felelősségre kitöltött nyilatkozattal hagyhatják le az otthonukat/lakóhelyüket.