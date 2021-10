Az RMDSZ újjáépíti a gyimesbükki Rákóczi várat

6,7 millió lejes finanszírozást hagyott jóvá a fejlesztési minisztérium a gyimesbükki Rákóczi vár újjáépítésére - tájékoztat az RMDSZ.



„Közös örökségünk megújulásának szempontjából mindenképp fontos időszakot élünk: ma örömmel jelenthetjük be, hogy Gyimesbükkön megújul a XVII. századi Rákóczi vár. A helyieket dicséri leginkább ez az eredmény, akik összefogtak, és polgármestert választottak. A kormányzati csapat a fejlesztési minisztériumon keresztül támogatja a vár megújulását” – idézi a közleményminiszterelnök-helyettest.„Az egykori határon fekvő várrom történelmi jelentőséggel bír az erdélyi magyarok számára, ezt a fontos műemléket, történelmünk egy darabját újjáépítjük” – fogalmazott Cseke Attila fejlesztési miniszter a közlemény szerint.A gyimesbükki Rákóczi-várat a 17-ik században építették fel, Bethlen Gábor fejedelem idejében, vagy kis idővel azután. Egy évszázaddal később a vár nevét adó II. Rákóczi Ferenc megerősíttette az őrtornyot. A felújítási munkálatok során az épületet korhű építőanyagokból helyreállítják, és egy kiállítótermet, illetve egy kávézót rendeznek be benne a látogatók számára.A vár hármas szerepet töltött be, egyrészt őrhely volt, másrészt vámszedőhelyként használták. „1710 után, a vár kibővítése után a várat vesztegzárként is használták. A vámszedőhelyként működő őrhely így egy harmadik szerepet is kapott, tíz napra helyezték karanténba, vesztegzár alá azokat, aki átlépték a határt azért, hogy a betegségek terjedését megfékezzék ” – mutatott rá Cseke Attila.A fejlesztési minisztérium, a finanszírozási szerződés aláírását követően elindíthatja a közbeszerzési folyamatot, azt követően pedig elkezdődhet az építkezés. A vár újjáépítését 2023 végéig fogják elvégezni.