Cîţu: online fognak tanulni azok a gyerekek, akik esetében a szülők nem engedélyezik a koronavírus-teszt elvégzését

Florin Cîţu kormányfő kijelentette, hogy a tanulók koronavírus-tesztelését az iskolai orvosi rendelők személyzete, vagy az egészségügyi igazgatóság által kiküldött csapat fogja végezni a tanintézményekben, de sor kerülhet a tesztelésre azokon a klinikákon is, amelyeket a szülők kiválasztanak.



A TVR 1 csütörtök esti műsorában a kormányfőtől megkérdezték, hogy a hatóságok figyelembe vették-e azt a helyzetet is, amikor a szülők nem akarják, hogy gyermekeiket koronavírus-tesztnek vessék alá.Cîţu azt válaszolta, hogy reméli, hogy most, amikor a gyerekek esetében az úgynevezett 'invazív' tesztekről áttérnek a nyáltesztekre, nem lesz már ilyen eset."Igyekszünk minden körülményt biztosítani, hogy az iskola továbbra is fizikai jelenléttel működjön. Ha valaki nem akarja az iskolában tesztelni a gyermekét, megteheti máshol, ahol megbízik a tesztelésben" - magyarázta a miniszterelnök.Cîţu kérdésre válaszolva megerősítette, hogy azok a gyerekek, akik esetében a szülők nem engedélyezik a koronavírus-teszt elvégzését, online fogják tanulmányaikat folytatni.A miniszterelnök szerint a koronavírus-teszteket a lehető legrövidebb időn belül az iskolák rendelkezésére fogják bocsátani.