Cîțu szerint Orban a PNL szétrombolásán dolgozik

Florin Cîţu kormányfő szerint Ludovic Orban képviselőházi elnök, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) volt elnöke most 'mindent megtesz, hogy a PNL-t szétrombolja', pedig eddig folyton azt hangoztatta, hogy 'neki az alakulat a mindene'.



'Én azonban figyelmen kívül hagyom Ludovic Orbant ebben az időszakban. Kijelentései számomra nem jelentenek semmit. Tudom, hogy haragszik most, de biztos vagyok benne, hogy ez elmúlik neki, és másképp fog majd gondolkodni, mivel én továbbra is úgy gondolom, hogy a Nemzeti Liberális Pártnak sokkal fontosabbnak kell lennie az egyéni érdekeknél' - mondta a PNL új elnöke a TVR 1 csütörtök esti műsorában.Arra a kérdésre, hogy mi fog történni a képviselőház elnöki tisztségével, figyelembe véve, hogy Ludovic Orban benyújtotta lemondását, Cîţu így válaszolt: 'Az elkövetkező időszakban döntést hozunk erről is. Kezd lejárni a 15 napos határidő, tehát kell találnunk egy megoldást'."Azt hiszem, megadom neki azt az élvezetet, hogy a keddi ülést, amelyen a bizalmatlansági indítványt vitára és szavazásra bocsátják, levezesse. A liberálisoknak látniuk kell, hogyan elnököl egy saját pártja ellen irányuló, és általa nagyon várt indítvány vitáján' - tette hozzá Cîţu.