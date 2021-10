Prioritást élveznek a koronavírus ellen beoltott diákok az egyetemi bentlakásos helyek kiosztásánál

Prioritást fognak élvezni a koronavírus ellen beoltott és a fertőzésen átesett diákok az egyetemi bentlakásos helyek kiosztásánál - jelentette be pénteken Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter.



A tárcavezető a bukaresti Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem tanévnyitóján beszélt erről, hozzátéve, hogy ez a rendelkezés a felsőoktatási intézmények egybehangzó kérésére kerül be az oktatási és az egészségügyi tárca közös, oktatást érintő rendeletébe, amelyet a délután folyamán fognak aláírni.Rámutatott, értékeli, hogy a fővárosi egyetemen, ahol meghaladja a 4000-et a bentlakásos helyek száma, a kampuszba már elszállásolt diákok több mint 80 százaléka be van oltva koronavírus ellen, és meggyőződését fejezte ki, hogy a fennmaradó 20 százalék is rövidesen beoltatja magát.A miniszter szerint ameddig a járványhelyzet megköveteli, az egyetemen minden kurzust online rendszerben fognak tartani, a szemináriumok, laborórák és a gyakorlati oktatási órák azonban fizikai jelenléttel zajlanak.'Ez az állapot azonnal megszűnik, mihelyt sikerül véget vetnünk ennek az egészségügyi válságnak. Erre az egyetlen megoldás az oltás felvétele. Nem a gyermekek a felelősek a beoltatlan szüleik és nagyszüleik egészségi állapotáért, a dolog pont fordítva van' - mondta még az oktatási miniszter.