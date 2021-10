A konstancai járványkórház igazgatójának menesztését kéri Cîţu

A konstancai járványkórház igazgatója, Stela Halichidis menesztését kérte pénteken a város polgármesterétől a miniszterelnök az egészségügyi intézmény intenzív osztályán reggel történt, hét halálos áldozatot követelő tűzeset után.



A Victoria-palotában tartott sajtónyilatkozatában Florin Cîţu közölte azt is, hogy leváltotta az egészségügyi minőségirányítás országos hatóságának (ANMCS) elnökét. Utóbbinak azt rója fel a kormányfő, hogy egyetlen kórházban sem mérte fel az egészségügyi szolgáltatások minőségét, amióta az intézmény élén áll.Florin Cîţu kormányfő pénteken sürgette az egészségügyi minisztériumot, hogy mielőbb keressen azonnali megoldásokat a konstancai járványkórháznál történtekhez hasonló tragédiák megelőzésére.A miniszterelnök az egészségügyi intézmény intenzív osztályán péntek reggel történt, hét halálos áldozattal járó tűzesetről nyilatkozott a Victoria-palotában. Együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a romániai kórházakban ilyen tragédiák megtörténjenek. Egyben ígéretet tett arra, hogy a kormány még idén megpróbál változtatni a helyzeten, miután 'évekig senki nem tett semmit' a hazai egészségügyi rendszer javításáért.Florin Cîţu elmondta, a vizsgálatok lezárulásáig nem kíván a konstancai kórháztűzről nyilatkozni. Szerinte most az a legfontosabb, hogy az egészségügyi minisztérium mielőbb találjon azonnali, rövid távú megoldásokat a konstancai járványkórháznál történtekhez hasonló tragédiák megelőzésére.Florin Cîţu beszámolt arról is, hogy a konstancai járványkórház 22,6 millió lejt kapott uniós alapokból, és az összegből idén 5 millió lejt használtak fel. 'Pénz tehát volt, de úgy tűnik, hogy nem úgy költötték el, ahogy kellett volna' - jelentette ki.A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a konstancai járványkórház elmulasztott tűzvédelmi engedélyt kérni az intézmény épületein végzett módosításokra, emellett szerinte több olyan rendellenességet is találtak az ellenőrök, amelyek miatt indokoltnak tartja az igazgató menesztését.