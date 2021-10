Források: Dacian Cioloș az USR PLUS új elnöke

Update: az eredményt hivatalosan is megerősítették, Dacian Cioloș az új elnök.



Péntek este lezárult az USR PLUS elnökválasztás második fordulója. Az elsőtnyerte meg, nem sokkal lemaradva tőle következettA G4media párton belüli forrásoktól úgy tudja, ezúttal is Cioloș győzött, éspedig a szavazatok 50,9%-ával. Összesen 695 szavazattal kapott többet, mint kihívója, Dan Barna.Dacian Cioloș 19.603 szavazatot akpott (50.9%), Dan Barna – 18.908 voksot sepert be (49.1%). A részvételi arány 86.26%-os volt.A választás végeredményét a párt szombati kongresszusán érvényesítik, a bukaresti Romexpo csarnokban.