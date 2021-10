Cioloș: „Ez a kongresszus képes megváltoztatni az ország történelmét!”

A Mentsétek meg Romániát Szövetség - Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja (USR PLUS) szombaton kezdődött kongresszusán az alakulat újonnan megválasztott elnöke, Dacian Cioloş azt mondta, a két párt összeolvadása nyomán egy erősebb formáció jött létre, amelynek mindkét típusú tagjaira oda kell figyelnie: azokra is, akik otthonosan mozognak az online világában, és azokra is, akik nem.



Dacian Cioloş meggyőződését fejezte ki, hogy az USR PLUS-on kívül 'nincs még egy párt, amely ennyire hinne az ország modernizációjában.'



'Ez a kongresszus képes megváltoztatni az ország történelmét. Ma már kétségtelenül elmondhatjuk, hogy Romániának van egy reformista, Európa-párti pártja, amelyet mélyen a demokratikus liberalizmus jellemez. Az, hogy ma lezárul a szükséges összeolvadási folyamat, annak bizonyítéka, hogy mindazok, akik hisznek a reformokban és a demokráciában, végre találtak egy helyet, ahol egy jobb Romániáért dolgozhatnak és küzdhetnek' - mondta az új pártelnök.

Cioloş szerint a konstancai kórháztűz rávilágított arra, hogy 'elsodródtunk' a helyes útiránytól, és még nem találtunk vissza hozzá. Felidézte, hogy 2015-ben a Colectiv-tragédiát követően került a kormány élére.

, az USR PLUS korábbi társelnöke elvesztette a politikai alakulat elnöki tisztségéért folyó küzdelmet. A belső választásokat megnyerő Dacian Cioloş mandátumát a szombat reggel kezdődött kongresszusának keretében hitelesítik.Felszólalásában

Dan Barna azt mondta, a kormány olyan ember kezében van, akire 'túl nagy a miniszterelnöki kabát', de reméli, hogy ez a helyzet mielőbb megszűnik

, és Románia kilábal a 'fölösleges és abszurd válságból', amelybe a kormányfő személyes ambíciói taszították.Barna úgy vélekedett, az USR PLUS nélkül nem lehet megvalósítani a reformokat Romániában.'Az USR PLUS miniszterei azok, akik dolgoztak, és akik megmutatták, hogy meg lehet reformálni Romániát. A jövőben, akár ellenzékben leszünk, akár újra kormányon, az USR PLUS továbbra is a reményt és a valódi reformot fogja képviselni Romániában' - mondta Dan Barna.