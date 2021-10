Elfogadta a kormány a kötelező kültéri maszkviselésre és más megszorító intézkedésekre vonatkozó rendeletet. Itt vannak a szabályok

Elfogadta a román kormány azokat az intézkedéseket, amelyeket a koronavírus-járvány újabb hullámának megfékezése érdekében az országos vészhelyzeti bizottság csütörtökön javasolt. A szombaton elfogadott kormányhatározatban ismét kötelezővé tette a védőmaszk viselését, illetve korlátozzák a beoltatlanok kijárását a fertőzöttebb településeken.



Ezentúl

a szabadban is védőmaszkot kell viselni a közterületen azokon a településeken, ahol a megelőző két hétben a lakosság több mint 6 ezrelékénél diagnosztizálták a fertőzést.

A határozat másik újdonsága az, hogy az éjszakai kijárási korlátozásokat kiterjesztették mindenkire, aki nem kapta meg legalább tíz napja a koronavírus-elleni oltás második (a Johnson&Johnson vakcina egyetlen) adagját, vagy nem szerzett ideiglenes védettséget azáltal, hogy az utóbbi fél évben gyógyult ki a fertőzésből.A friss negatív teszttel rendelkező beoltatlan embereket már nem tekintik védetteknek Romániában, tehát az ilyen alapon szerzett uniós digitális covid-igazolvány már nem nyújt felmentést a beoltatlanokra érvényes kijárási és gyülekezési korlátozások alól.A 6 ezreléket meghaladó fertőzöttségi rátájú településeken csak hétvégén (péntektől vasárnapig), a 7,5 ezrelék felett pedig a hét minden napján korlátozzák az éjszakai (20 és 5 óra közötti) kijárást: ebben az időszakban csak a beoltottak, illetve a fertőzésből kigyógyultak hagyhatják el lakhelyüket, védettség nélkül pedig csak munkahelyi igazolással, vagy a sürgősséget indokló írásos nyilatkozattal szabad kimenni az utcára.A 6 ezrelékes fertőzöttség feletti településeken az üzleteknek legkésőbb 22 órakor be kell zárniuk. A rendezvénytermek, színházak, mozik, koncerttermek, sportlétesítmények, fitnesztermek és vendéglátóhelyek csak oltottakat (vagy a betegségen átesetteket) fogadhatnak, a férőhelyek legfeljebb felét használhatják ki és legkésőbb éjfélkor be kell zárniuk.Ezeken a településeken a magánrendezvényeken (esküvők, keresztelők, ünnepségek) legfeljebb 200 beoltott vagy a fertőzésen átesett résztvevő lehet jelen, de a terem maximális kapacitásának 50 százalékában. Külön előírások rendelkeznek a résztvevők közti távolságtartásról. A rendezvény szervezőinek vagy a vendéglátóhely üzemeltetőinek ellenőrizniük kell a belépők megfelelő védettségét az uniós digitális covid-igazolványon szereplő QR-kód leolvasása által.A sportvetélkedők zárt és nyílt téren egyaránt csak a terem vagy terület befogadóképességének 50 százalékos kihasználásával bonyolíthatók le, és csak az említett két kategóriához tartozó személyek vehetnek részt rajtuk. A nézők között 1 méteres távolságot kell biztosítani, és minden nézőnek maszkot kell viselnie.A mozik, előadótermek, koncerttermek szintén nézőterük kapacitásának 50 százalékával működhetnek, és kizárólag beoltottakat vagy betegségből kigyógyultakat fogadhatnak. A nézőknek itt is maszkot kell viselniük. Ugyanez érvényes a szabadtéri művészeti, kulturális rendezvényekre, előadásokra is.A sport- és rekreációs kültéri tevékenységeket maximum 10 fős csoportokban szabad végezni 6 ezrelék fölötti településen, ha a csoport tagjai nem élnek egy háztartásban.A kijárási korlátozásokat elsőként az ország nagy városaiban vezetik be, ugyanis

a fertőzési ráta Bukarestben szombaton túllépte a 8 ezreléket, Kolozsváron a 7 ezreléket, Temesváron pedig a 9 ezreléket.

Romániában szombaton - a héten már harmadszor - újból megdőlt az egy nap alatt diagnosztizált fertőzések rekordja: a stratégiai kommunikációs törzs (GCS) jelentésében szereplő 12 590 új eset több mint 70 százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát. Az utóbbi 24 órában 184 koronavírusos beteg halt meg: ez negyven százalékkal haladja meg a kéthetes mozgóátlagot.Országszerte már csak 11 szabad ágy áll rendelkezésre az intenzív osztályokon a koronavírusos betegek ápolására, ezek közül egyik sincs Bukarestben.