Klaus Johannist bosszantják a trianoni döntéssel kapcsolatos magyarországi kijelentések. Erről (is) beszélt az államfő pénteken Aachenben, ahol részt vett a Nagy Károly-díj hagyományos fórumán. Johannis szombaton vette át a 2020-as Nagy Károly-díjat - számol be az államfő kijelentéseiről a G4media a caleaeuropeana.ro-ra hivatkozva.



A fórumon az államfőt egy szomszédos országról kérdezték, amelynek "néha Európa-ellenes a hozzáállása és megkérdőjelezi a trianoni határokat". Johannis mindkét felvetett témára reagált."Egy kicsit olyan, mint egy családi összejövetelen, amelyen a legtöbbünknek van egy másodfokú, harmadfokú unokatestvérünk, aki ötpercenként a tálakban tapos (kifejezés arra hanyagul viselkedik valaki, hibázik), de nem rúgjuk ki, mert rokon. Próbáljuk még tanítani, integrálni, megnyugtatni, ez a recept szerintem. Nem támogatom a kizárást, a szervezetből való eltávolítást, az ilyen jellegű büntetések nem hozzák meg a sokak által várt eredményeket. Azt hiszem, ezeknek az embereknek nagyon őszintén el kell mondanunk, melyek az elvárások, és folytatnunk kell a dolgainkat" - mondta az államfő, majd Trianonról is beszélt."Pontosan tudom, hogy a szomszédos országunkról beszélnek, és engem jobban bosszant, mint önöket, a Trianonnal kapcsolatos kijelentéseik. Én vagyok az ország elnöke, erdélyi vagyok, népgyűléssel/népszavazással döntöttünk, vagyis népként azt mondtuk, hogy csatlakozni akarunk Romániához, nem loptunk el senkitől semmit, ez önrendelkezés volt, az önrendelkezési jogunk. Erdély így lett Románia része. Aztán így lett Kárpátalja Ukrajna része és így tovább. De minderre nincs szükség, nem akarják, senki sem akarja visszacsinálni, senki sem akar megkérdőjelezni néhány történelmi folyamatot. Talán néhány populista ezt teszi, de ezek a populisták - ez van - léteznek Európában, de azt hiszem, őket csak az eredményekkel lehet legyőzni" - magyarázta Klaus Johannis.Klaus Johannis valószínűleg Áder Jánosnak az augusztus végén Kijevben elhangzott beszédére (is) reagált, amelyben Áder János Trianonhoz hasonlította a Krími-félsziget Oroszország általi annektálását. Akkor többen is nehezményezték, hogy az államfő nem védte meg rögtön a nemzeti érdekeket és nem állt ki a történelmi igazság mellett.