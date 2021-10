Megválasztották az USR PLUS országos vezetését, ebben Barna emberei kerültek többségbe

Megválasztották az USR PLUS tisztújító kongresszusán a párt új alelnökeit. A tisztséget vasárnaptól Cătălin Drulă, Vlad Voiculescu, Dan Barna, Ionuţ Moşteanu, Anca Dragu, Allen Coliban és Claudiu Năsui tölti be.



Az USR PLUS tájékoztatása szerint a párt országos elnöksége 24 tagból fog állni, közülük a kapott szavazatok száma alapján első hét elnökségi tag tölt be alelnöki funkciót.A jelöltek három platformba tömörültek, ezek közül Az USR PLUS kormányon 2024-ben elnevezésű platform kapta a legtöbb szavazatot, 13.643-at (57,32%). Ez 14 mandátumot jelent az elnökségben, amelyet Cătălin Drulă, Dan Barna, Ionuţ Moşteanu, Claudiu Năsui,kapott meg. Az USR PLUS közeli G4media szerint ez a platform Dan Barna táborát jelenti.Az Együtt sikerülni fog! platform 8001 szavazatot kapott (33,61%), ami 8 mandátumot biztosít számára, ezeket Vlad Voiculescu, Anca Dragu,tölti majd be. Ez a platform tömörítiembereit.Az #Együtt USR-PLUS. Bátorságot Romániának elnevezésű platform 2110 szavazatot kapott (8,86%). Az így elnyert 2 elnökségi széket Allen Coliban ésfoglalhatja el.A kongresszuson az országos döntőbizottság és az országos pénzügyi ellenőrző bizottság tagjait is megválasztották.