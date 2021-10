Külföldi segítségkérést sürgetett a temesvári járványkórház menedzsere

Külföldi segítségkérést sürgetett a Digi24 hírtelevízióban vasárnap a koronavírus-járvány negyedik hullámának a kórházakra gyakorolt nyomása miatt Cristian Oancea, a temesvári Victor Babes Járványkórház menedzsere.



Cristian Oancea kijelentette: a Temes megyei egészségügyi ellátórendszer az összeomlás határára jutott, és ha két-három napon belül nem történik segítségkérés, elkerülhetetlen az összeomlás. Hozzátette: nincs elég intenzív terápiás hely a kórházakban, a súlyos állapotban lévő betegek számára nem tudják azt a kezelést nyújtani, amelyre szükségük lenne. A helyzetet szerinte az is súlyosbítja, hogy a járvány továbbra is nagy ütemben terjed, jele sincs annak, hogy közeledne a tetőzés.A kórházmenedzser azt is megemlítette, hogy a szomszédos Magyarországon sokkal jobb a járványhelyzet a lakosság nagyobb arányú átoltottsága miatt.A külföldi segítségkérést sürgette vasárnapi Facebook-bejegyzésében , az USR szenátora. A politikus szerint külső orvosi segítségre van szükség, és sürgősen aktiválni kellene az uniós polgári védelmi mechanizmust, mert a román egészségügyi rendszer össze fog omlani az új Covid-19-esetek jelentette nyomás miatt. Állítása szerint egy humanitárius katasztrófa elején vagyunk, és egyetlen esélyünk az életmentésre az EU-s polgári védelmi mechanizmus aktiválása. Megemlít a iaşi-i járványkórház vezetőjének szombat esti nyilatkozatát is, amelyben azt állítja, hogy "a vírus elleni harc elbukott". vasárnapi jelentés szerint mind Temes, mind Iaşi megye az ország legfertőzöttebb területei között van. Temes megyében vasárnapra 7,81 ezrelékesre, Temesváron pedig 10,09 ezrelékesre emelkedett a fertőzöttségi ráta. Iaşi megyében 4,18 ezrelék a fertőzöttségi ráta.Utóbbi azt jelenti, hogy az elmúlt két hétben száz emberből egy megfertőződött a városban. Tíz ezrelékhez közelít a fertőzöttségi ráta Bukarestben (8,98) és a fővárost körülvevő Ilfov megyében is (9,38). Romániában már csak a két székelyföldi megye, Hargita és Kovászna maradt zöld besorolásban, itt még 1,5 ezrelék alatti a fertőzöttségi mutató.