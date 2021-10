Új pártot alapítana Ludovic Orban, hogy megmentse a liberális értékeket

Ludovic Orban képviselőházi elnök, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) volt elnöke kijelentette, hogy mihelyt meggyőződik róla, hogy 'a PNL egy üres vázzá vált, amelynek semmi köze már a történelmi párthoz', készen áll majd egy új politikai konstrukció létrehozására, amely folytatja a párt múltját.



'Azoknak, akik jelenleg a pártot vezetik, semmi közük a Nemzeti Liberális Párthoz, azokhoz a dolgokhoz, amelyekben én hiszek. Mindig is olyan alapvető dolgokat támogattam, amelyek a Nemzeti Liberális Párt történelmének részei voltak, és amelyeket nem adhatunk fel' - fejtette ki Ludovic Orban a Realitatea Plus vasárnap esti műsorában.Saját bevallása szerint ő "atipikus politikus", aki kemény munkával, erőfeszítéssel és a hétköznapi emberek iránti elkötelezettséggel építette karrierjét.'Az emberek ragaszkodnak hozzám, mellettem álltak és támogattak, mivel én is mellettük álltam' - mondta még Orban.