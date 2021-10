Hétfőtől ellenőrzik az iskolákban, hogy betartják-e az egészségvédelmi szabályokat

Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter bejelentette, hogy október 4-én, hétfőn elkezdik az iskolákban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos valamennyi egészségvédelmi szabály betartásának ellenőrzését.



'Ragaszkodtam hozzá, hogy belefoglalják a CNSU határozatába is az ellenőrzések szigorítását a tanfelügyelőségek, egészségügyi igazgatóságok és minden más illetékes hatóság részéről. Ez szerepel a közös miniszteri rendeletben is' - fejtette ki a miniszter a Digi 24-nek nyilatkozva vasárnap este.Arra a kérdésre, hogy mekkora a fertőzöttségi rátának az a küszöbértéke, amely fölött az iskoláknak át kell áttérniük az online oktatásra, a miniszter azt válaszolta: a megyei vészhelyzeti bizottságok határoznak arról az adott települést karanténba helyező rendeletükben, hogy milyen tevékenységek folytatása megengedett a vesztegzár időszaka alatt.Cîmpeanu ismételten felhívta a szülők figyelmét, hogy ne küldjék gyerekeiket az iskolába, ha koronavírus-fertőzésre utaló tüneteket észlelnek rajtuk.Azt is elmondta, hogy a tanulók iskolai tesztelésének költségeit az állami büdzséből fedezik a központi közbeszerzési hivatalon (ONAC) keresztül. Nyomatékosította, hogy ezek nyáltesztek, amelyek elvégzésére nincs szükség szakképzett személyzetre, akár maguk a gyerekek is használni tudják.