Újabb rekordmagas szavazattal bukhat meg a PNL-kormány, mutatjuk az eddigi sikeres bizalmatlanságikat

A Cîțu-kormány elleni bizalmatlansági indítvány lehet a rendszerváltás óta eltelt összesen 40 kormánybuktató kezdeményezés közül az eddigi legnagyobb szavazatszámmal rendelkező. Az elmúlt 30 évben, amint a szám is mutatja, a parlamenti ellenzék fegyveréhez, amelyet az Alkotmány biztosít, nagyon gyakran folyamodtak a törvényhozók: a legtöbb bizalmatlansági indítványt eddig a 2008-2012-es parlamenti ciklusban regisztráltak, szám szerint 11-et, azaz szinte minden évre jutott három belőlük. Ha pedig a sikeres bizalmatlanságikat számoljuk össze, akkor kiderül, hogy legtöbbször nem sikerült kormányt buktatni velük.



Emil Boc

A G4media összefoglalóját szemlézve bemutatjuk azt az ötöt, amelyet eddig sikeresen nyújtottak be a romániai pártok. De először lássuk, hogy áll a Cîțu-kormány szénája.Az USR-PLUS és AUR késleltetett bizalmatlansági indítvány után , a szociáldemokraták is benyújtották a magukét:néven, amelyet a PSD (157) mellett az AUR (43) és az ex-kormányzó párt, az USR-PLUS (80) is támogat, így a szükséges 234 voks helyett, rekord méretű szavazattal, összesen akár 280 vokssal bukhat meg a kormány. Ugyanis a PSD előválasztást szeretne, az USR-PLUS a konfliktusok okozójául megnevezett Cîțut nem szeretné a kormány élén látni (és burkoltan, de ellenzéki szerepet szeretne), az AUR pedig oltást és egyéb kötelezvényekkel sem ért egyet, de legfőképp azzal nem, hogy a liberálisok kormányozzanak.Az eddigi példátlan „ellenzéki összefogás” tehát nem túl kedvező Cîțuék számára, akit frissen választottak a PNL élére, de egyesek szerint akár még saját pártjából, aliberális ex-elnök tömörülése felől is érkezhet pár nem kívánatos szavazat (amelyet Orban egyébként nyilván tagad, de ő sem szeretné, ha ellenlábasa most vagy később kormányfő lenne Klaus Johannis államfő jóvoltából).A rendszerváltásig visszamenőleg eddig 35 bizalmatlansági indítvány bukott el (volt olyan, amelyről nem is szavaztak végül), és mindössze ötnek sikerült elérnie a megfelelő szavazatszámot, ezek azés akormányaival végeztek. De lássuk sorjában!

1. BOC-kormány - 2009. október 2-13.

Mihai Răzvan Ungureanu

A rendszerváltást követő első bizalmatlansági indítványt a PNL, az RMDSZ és a PSD törvényhozói nyújtották be Emil Boc kormányával szemben, miután a szociáldemokraták kiléptek a kormányból. Ez acímet viselte, és az indítvány 254 igen és 176 nem ellenében szavazták meg.

2. Mihai-Răzvan Ungureanu kormány - 2012. április 27.

Sorin Grindeanu

A bizalmatlansági indítványt a szociálliberális unió (a PSD és a PNL) nyújtotta be, melynek címe:Az indítvány szavazati számát tekintve az állás szoros volt, 235-ön mellette, 9 képviselő pedig ellene szavazott. A bizalmatlansági indítvány elfogadásához 231 szavazatra volt szükség. Az Ungureanu-kormánytól 78 nap után vonta meg a bizalmat a parlament.

3. Grindeanu-kormány - 2017 június 21.

Viorica Dăncilă

A harmadik bizalmatlansági indítvány neve:volt. A PSD és az ALDE törvényhozói kezdeményezték a mostani PSD alelnök: a Sorin Grindeanu vezette kormány ellen. Ez volt az első olyan intézkedés, amelyet egy párt saját kormányának menesztésére tett (miután Grindeanu szembement Liviu Drgane ex-pártelnökkel, akinek ténykedése később több év börtönt eredményezett saját maga számára). A bukást 241 igen és 10 ellenszavazat hozta magával.

4. Dăncilă-kormány - 2019. október 10.

Szintén a szociáldemokraták kormánya ellen nyújtottak be sikeresen bizalmatlansági indítványt 2019-ben:, amelyet a PNL, az USR, a PMP, a Pro Romania, az ALDE és az RMDSZ egyaránt támogatott, sőt a nemzeti kisebbségek, de a korábbi PSD képviselők is aláírták. A parlamenthez 242 érvényes (de összesen 245 voksot tartalmazó) szavazatból 238 igen, ellene 4-en szavazat volt. A PSD törvényhozói bent voltak az ülésteremben, de nem szavaztak.

5. Orban-kormány - 2020. február 5.

Az eddigi utolsó sikeres indítványt a PSD és az RMDSZ törvényhozói nyújtották be, és ez az eddigi legnagyobb szavazattal rendelkező kormánybukás. Az Orban-kormány / PNL-a román demokrácia privatizációja című bizalmatlansági indítványt ugyanis 261 igen és 139 nem ellenében szavazták meg. Az indítvány után Klaus Johannis viszont a többségi törvényhozók demonstratív véleménynyilvánításával szemben, újra Ludovic Orbant nevezte ki Románia miniszterelnökévé.