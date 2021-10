Kelemen Hunor: az RMDSZ felemelt fejjel távozik, mert az eddigi munkát jól végezte

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, miniszterelnökhelyettes is reagált a mai bizalmatlansági indítvány megszavazására. „A mai szavazás megmutatta, hogy a PSD-nek és az USR PLUS AUR-nak kényelmes többsége van a parlamentben. Dühös vagyok viszont, mert ez az új többség nem azért alakult, hogy elvezesse az országot, hanem hogy egy nagyon rossz időszakban felelőtlen partizánakciót hajtson végre” - írja Kelemen Facebook-bejegyzésében.



Az RMDSZ elnöke szerint „nagy felelőtlenség a PSD és az USR PLUS AUR részéről, hogy csak a kormány buktatását tekintette kizárólagos céljának, de a kormányzással járó felelősséget, a járvány kezelését, az intenzív osztályok ágyszámainak maximalizálását, az energiaárak további csökkentését már nem akarja vállalni. És sorolhatnánk, hogy mi mindenben kellene még gyorsan lépni a következő szűkös időszakban.”Kelemen hangsúlyozta, hogy az RMDSZ felemelt fejjel távozik a kormányból, mert „az eddigi munkánkat jól, felelősségteljesen elvégeztük, és ezt, igaz fanyalgóan, de a román közvéleményformálók is elismerik. Továbbra is hisszük, hogy egy jobb-közép kormány jelenti a megoldást Románia problémáira, ezért az első javaslatunk az lesz, hogy a PNL-USR-RMDSZ koalíciót állítsuk vissza.”