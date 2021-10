Oltáspárti lett a zilahi antivaxxer, igaz, hogy a kórházi ágyán

Koronavírusos lett, és jelenleg oxigénterápiára szorul, kórházban fekszik a zilahi oltásellenesek egyik hangadója, Kovács Ernő. A helyi hírből országos lett, bejárta a román sajtót, a Realitatea TV híradója is beszámolt róla. A férfi az oltási kampány és a járványügyi korlátozások vehemens bírálójaként volt közismert a közösségi médiában. Egyfajta guruként az egészséges életmódról posztolt folyamatosan, arról, hogy fontos a testmozgás, fontos az egészséges étkezés, kerülni kell a dohányzást és az alkoholt. Mindezzel nem volna semmi gond, azonban a járvány beköszöntével az oltásellenesek közé sodródott, mi több, egyik hangadójuk lett. Többször szerepelt az AUR tüntetésein is, és Diana Șoșoacă-ról posztolt dicsérő sorokat. Addig, amíg koronavírusos fertőzéssel kórházba nem került.



A kórházból keltezett Facebook-üzenetében már más hangot ütött meg Kovás Ernő, sokak meglepetésére most már arra biztatja követőit, ismerőseit, hogy oltassák be magukat. „ Valóban létezik koronavírus. Az orvosok tényleg hősök, tisztelnünk kell őket, fejet hajtok előttük. Oltassátok be magatokat mihamarabb” – olvasható Kovács Ernő bejegyzésében.FRISSÍTÉS: Kovács Ernő később módosította bejegyzését, végül végleg kitörölte az egészet, mintha nem is lett volna. Más, az oldalán lévő posztok alatt azonban felháborodott kommentek jelentek meg, amiért törölte az eredeti bejegyzését, és többen is felszólítják, hogy menjen haza lábadozni, hiszen nincs is semmiféle vírus, esetleg kezeltesse magát Şoşoacával, és a többi oltásellenes barátjával, akiknek a hibájából rengetegen haltak már meg.