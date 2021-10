A Nép Ügyvédje szerint katasztrófához vezet, ha a kormány egy hónapig leállíttatja a nem sürgős műtéteket

A Nép Ügyvédje szerdán felhívta a figyelmet, hogy "katasztrofális" következményekkel járhat a páciensekre nézve, ha 30 napra felfüggesztik a nem életbevágóan fontos kórházi beutalásokat, műtéteket és orvosi kivizsgálásokat, amint azt Raed Arafat, a katasztrófavédelmi főigazgatóság (DSU) vezetője bejelentette.



Szerdai közleményée szerint az ombudsman hivatalból kivizsgálást indított ebben az ügyben.Raed Arafat hétfő este jelentette be, hogy a koronavírusos megbetegedések növekvő száma miatt rendeletet adnak ki, amely alapján felfüggesztik harminc napra a nem sürgősségi esetnek minősülő kórházi beutalásokat, műtéti beavatkozásokat, kezeléseket és vizsgálatokat."Bár megértjük a járványhelyzet súlyosságát, felhívjuk a figyelmet, hogy nem lehet korlátozni az állampolgároknak az állami egészségügyi intézmények által nyújtott ellátáshoz való jogát, mivel ezzel arra kényszerítjük őket, hogy magán egészségügyi intézményekhez forduljanak. Ez diszkriminációhoz vezethet, ami elfogadhatatlan" - üzente a Nép Ügyvédje.Az ombudsman szerint alkotmányellenes és törvénybe ütköző, ha az intézkedést, amely korlátozza a személyek egészségügyi ellátáshoz való jogát, egy olyan rendelettel vezetik be, amelyet egy jogi személyiséggel nem rendelkező közigazgatási szerv (katasztrófavédelmi főigazgatóság) vagy az egészségügyi miniszter ad ki.Az alkotmány világosan leszögezi, hogy a fenti korlátozást csak és kizárólag törvényi úton lehet bevezetni, és több alkotmánybírósági döntés is született már erre vonatkozóan - figyelmeztet a Nép Ügyvédje, emlékeztetve ugyanakkor, hogy már 2020 áprilisában is fölhívta a figyelmet a kórházi műtétek elhalasztása miatt fellépő problémákra.