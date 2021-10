Üzent Gheorghiță az oltásszkeptikus orvosoknak: hívjanak fel egy kollegát, aki jobban ért hozzá

Valeriu Gheorghiță, az oltáskampány koordinátora üzent azoknak az orvosoknak, akik nem hajlandóak beoltani a pácienseiket és az oltásellenes véleményüket nyilvánosan promoválják: hívják fel egy tájékozottabb kollegájukat, és kérjék meg, hogy magyarázza meg, amit nem értenek, ha elfelejtették már, amit tanultak.



"Vannak esetek, amikor az orvosok maguk sem értik az oltás szerepét. De ha nem értesz valamit, akkor inkább ne ajánlj ezzel kapcsolatban dolgokat, hanem inkább hívd fel egy kollégádat, hogy jobban tudja" - ajánlotta Gheorghiță, aki maga is orvos, hozzátéve: az orvoslás is tudomány, tanulja és felejti az ember.Figyelmeztetett rá, hogy amikor a tudományos adatokat látjuk, hozzájuk kell igazodni, nem pedig a személyes meggyőződésre apellálni. A szakember kiemelte, hogy az orvosok nagyon fontos szerepet töltenek be az egészségügyi nevelésben,Gheorhițától megkérdezték azt is, hogy véleménye szerint a templomokban is reklámozni kellene-e az oltást, az orvos igennel válaszolt.