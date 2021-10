A minisztérium 4400 koronavírussal fertőzött tanügyi alkalmazottról tud

Csaknem 13 ezer koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált óvodást és iskolást, illetve mintegy 4400 megbetegedett tanügyi alkalmazottat tartanak nyilván jelenleg - közölte szerdán az oktatási miniszter.



szerint 12 978 fertőzött iskolásról és óvodásról tudnak, ami 4500-zal több a múlt heti adatnál. A megfertőződött tanügyi alkalmazottak száma 1700-zal 4392-re nőtt.A tárcavezető azt is elmondta, hogy jelenleg 11 090 osztályban szünetel a jelenléti oktatás, ami az osztályok 8 százalékát teszi ki. Mintegy 278 ezer gyerek online tanul.Országos viszonylatban 121 iskola zárt be a járvány miatt, ezek közül 18 Bukarestben, 19 Temes, 14 Bihar megyében. A többi megyében egy, kettő vagy három iskolában függesztették fel a tanítást, és olyan megye is van, ahol egyetlen iskola sem zárt be.