Kitalálták, hogyan fogják tesztelni azokat a diákokat, akik a vírus miatt nyolc napig nem mehetnek suliba

Tisztázódtak a koronavírus-fertőzés igazolásától számított nyolcadik nap után az iskolába visszatérni kívánó tanulók tesztelésének részletei - jelentette be szerdán Sorin Cîmpeanu.



Az oktatási miniszter szerint ilyen esetekben azokban az iskolákban, amelyeknek van saját rendelőjük, ennek személyzete is elvégezheti a tesztelést, ha nincs iskolai rendelő, a megyei egészségügyi igazgatóság mobil csapatot szervez a tesztelésre, vagy el lehet végezni a tesztet bármilyen más helyen, és be kell mutatni az iskolában a negatív eredményt.Sorin Cîmpeanu elmondta, az egészségügyi és az oktatási miniszter közös rendeletének a kiegészítése hamarosan megjelenik a Hivatalos Közlönyben is.