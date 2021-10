Hivatalos: csütörtöktől éjszakai kijárási tilalom lép érvénybe Kolozsváron

Hivatalosan éjszakai karantén alá helyezik Kolozsvárt csütörtök estétől, miután a városban a fertőzöttségi ráta átlépte a a 8,5-öt - írja a Mediafax.



A szabályok értelmében tilos a város lakóinak 20:00 és 5:00 óra között az utcán tartózkodniuk, kivételt képeznek a szabály alól azok, akik nemrég estek át a betegségen, vagy azok, akik be vannak oltva. Az üzletek és vendéglátóhelyek be kell zárjanak este tízre, ezen időpont után engedélyezett a házhozszállítás.Aki nincs beoltva, vagy nem rendelkezik papírral arról, hogy átesett a betegségen, elhagyhatja a lakóhelyét akkor is, ha munkaügyben teszi, ekkor saját felelőségre írt, vagy a munkáltató által kiadott nyilatkozatot kell felmutatnia. (mediafax)