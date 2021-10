Nem tévedés, így van: az oltatlan pincér kiküldheti a vendéglőből az oltatlan vendéget

Sajtótájékoztatót tartott Raed Arafat belügyi államtitkár a legfrissebb járványügyi intézkedések és tudnivalók kapcsán. Újságírói kérdésekre válaszolva azonban kiderült, hogy nem egy intézkedés fonák helyzeteket szül.



Ilyen például az, írja a Digi24 , hogy vendéglőbe csak az oltottak térhetnek be, azonban ott oltatlan személyzet is kiszolgálhatja őket. A legújabb rendelkezések értelmében ugyanis a vendéglátó helyekre (de moziba, színházba, uszodába stb. is) csak zöld igazolással lehet belépni, a 6 ezrelékes fertőzöttségi rátát meghaladó településeken ráadásul már a negatív tesztet sem fogadják el, csak az oltásról, illetve a betegségen való átesésről szóló bizonyítvány az, amelynek felmutatásával átenged az ellenőrző személyzet. Eközben az éttermek, kávézók alkalmazottjait senki sem kötelezi oltásra, vagy a zöld igazolvány felmutatására.Arafat elismerte, hogy ez nem természetes, és elmondta, hogy mindez amiatt történik, mert két külön szabályozás ütközik egymással, hiszen a vendégek belépésének szabályozása közegészségügyi probléma, amit járványhelyzetben kormányrendelettel is meg lehet szabni, míg a másik munkaügyi kérdés, ilyesmit pedig csak a parlament által elfogadott törvény révén lehetne befolyásolni.

Így történhet meg tehát, hogy a kávézó alkalmazottja, akinek nincs zöld igazolása, ajtót mutathat egy vendégnek amiatt, hogy nincs zöld igazolása.

Decemberig, sőt akár januárig is kitarthat a negyedik hullám

, mondta az államtitkár, egyelőre azonban nem kell attól tartani, hogy országos lezárás következne, feltéve ha a lakosság betartja a szabályokat. egyelőre azonban úgy tűnik, hogy mindenki csak a kiskapukat keresi, mondta Arafat, kitérve arra, hogy a rendelkezéseknek fittyet hányó klubok ugyanúgy megtartják az éjszakai bulikat, mint eddig, mert a bírságot félzsebből kifizetik.