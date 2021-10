Tánczos: Szem előtt kell tartani Románia sajátosságait a környezetvédelmi EU-s törekvések kivitelezésében

„Románia számára rendkívül fontos, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának 55%-os csökkentése úgy valósuljon meg, hogy az állampolgárokra nehezedő nyomás a lehető legkisebb legyen. Ezért kiemelten fontos, hogy az állam támogassa a lakosságot ezeknek a nagyívű törekvéseknek a hazai megvalósításában. Az intézkedések hatása nagymértékben függ az országos körülményektől, a gazdasági struktúrától, az anyagi lehetőségektől és a vásárlói erőtől” – mutatott rá Tánczos Barna a Környezetvédelmi Tanács luxemburgi ülésén a Fit for 55 csomag vitáján, amelyen a miniszterek azokról az intézkedésekről beszéltek, amelyeket szükséges bevezetni annak érdekében, hogy 2030-ra az EU által kitűzött minimum 55%-kal csökkentsük az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértékét. Ez az ambiciózus intézkedéscsomag az EU-s törvénykezés és az újonnan kitűzött, 2030-ig megvalósítandó EU-s célok összehangolását hivatott biztosítani.



A találkozón az Európai Uniós országok környezetvédelmi miniszterei először találkoztak a szlovén soros elnökség kezdete óta.A szaktárcavezető kifejtette: „Elengedhetetlen az intézkedések koherens és következetes bevezetése, az ipar versenyképességének és a társadalmi szempontból indokolt átmenet szempontjából is. A munkaerő biztosítása pedig egy másik olyan elem, amit biztosítani kell függetlenül az elfogadott megközelítéstől.”Az Európai Bizottság 2021. július 14-én mutatta be a Fit for 55 intézkedéscsomagba foglalt törvényjavaslatokat, amelyek politikai, gazdasági, klímával, energiával, szállítással, építkezéssel, területkiaknázással és erdészettel kapcsolatos, már létező törvények módosításait tartalmazzák, valamint újak bevezetését irányozzák elő. Az Európai Bizottság úgy véli, ezek a javaslatok lehetővé teszik, hogy az EU méltányosan, versenyképesen, a költségek szempontjából hatékonyan érje el a célkitűzéseit, és – összhangban az európai zöld megállapodás céljaival – hozzájárulnak az EU gazdaságának zöld átmenetéhez.Az elektromos energia és a gáz árának növekedésével kapcsolatosan Tánczos Barna a következő álláspontot képviselte:Mindezek mellett a miniszterek a találkozón elfogadták az ENSZ 2021. október 31. – november 12. között az Egyesült Királyságban, Glasgowban szervezett klímakonferencia (COP26) előkészületeinek részleteit.

Fenntartható fejlődést célzó beruházásokra van szükség

A Környezetvédelmi Tanács luxemburgi ülésének apropóján Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter találkozottnel, az Európai Beruházási Bank alelnökével. A találkozó keretében Tánczos vízügyi, hulladékkezelési, környezetvédelmi és pénzügyi szakemberekkel tanácskozott. A fő témák közt az éghajlatváltozás megfékezése és a környezetvédelem terén a fenntartható fejlődést célzó beruházások voltak.– nyilatkozta a környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter.Az Európai Beruházási Bank 2030-ig 1 milliárd euró értékben tervez új beruházásokat annak érdekében, hogy felgyorsítsa az átállást a fenntartható, klímasemleges gazdaságra.

Figyelembe kell venni Románia sajátosságai az erdőstratégia gyakorlatba ültetésekor

A Környezetvédelmi Tanács luxemburgi ülésének második részében EU 2030-ig tartó időszakra szóló erdészeti stratégiája kapta a főszerepet.– fejtette ki Tánczos Barna.Románia értékeli az Európai Unió azon célkitűzését, hogy 3 milliárd facsemetét ültessen az Országos Helyreállítási és Rezilienciaépítési Tervbe foglalt 56 700 hektárnyi terület mellett. A hangsúly az erdős területek kiterjesztésén és városi erdők létesítésén, valamint a degradált erdős élőhelyek – köztük a Natura 2000-es ökoszisztémák – természetes regenerálódásán lesz az éghajlatváltozás megfékezése érdekében.