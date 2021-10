Kinek jutott a „Cîțu milliárdjából”? Az USR-nak szinte semmi, a PSD is bűnvádi feljelentéssel fenyegetőzik

Még meg sem száradt a tinta a kormányhatározaton, amellyel egymilliárd lejt utalt át a kormány az önkormányzatoknak, máris áll a bál a politikai pártok között. A PSD elnöke, Marcel Ciolacu csütörtökön bejelentette, hogy a szociáldemokraták bűnvádi feljelentést tesznek hivatali visszaélés miatt, mivel a tartalékalapból kiosztott milliárdnak, amelyet csaknem 3 ezer önkormányzat kap meg, mindössze 15-20 százaléka került szociáldemokrata polgármesterekhez. A PSD-elnök szerint a pénz 80 százalékát a liberális és az RMDSZ-es polgármesterek között osztották szét.



A pártelnök azzal vádolja a kormányfőt, hogy az egymilliárd lejjel vesztegette meg a kormány tartalékalapjából a Nemzeti Liberális Párt (PNL) polgármestereit.'Közpénzekből, 50 millió euróval vesztegették meg azokat a liberális polgármestereket, akik Cîţura szavaztak a PNL kongresszusán. A többi önkormányzat, amelyek kétségbeesetten kérték a pénzt fűtésre, kórházakra és iskolákra, még vécépapírra sem kapott. (...) A Szociáldemokrata Párt ezt nem fogadhatja el, ezért bűnvádi feljelentést teszünk Florin Cîţu ellen' - nyilatkozta sajtótájékoztatóján a politikus."A romániaiaknak nem kell szenvedniük amiatt, mert őt megbuktattuk" - utalt Ciolacu arra, hogy a Cîţu-kormánytól kedden megvonta a bizalmat a parlament.Az USR képviselői is elégedetlenek. Ők is azzal vádolják a miniszterelnököt, hogy a tartalékalapból származó pénzt felhasználja pozíciója megerősítésére, egy következő nevesítés esetében, amely minden valószínűség szerint be fog következni, hiszen Johannisnak a preferáltja, amint a politikai elemzők megállapították kijelentette, hogy "a nagy nemzeti rablás folytatódik"."Tegnap este a kormányülésen az elbocsátott miniszterelnök egymilliárd lejt különített el a tartalékalapból a PNL és az RMDSZ polgármesterei számára. Újabb bizonyíték arra, hogy ez az ember az Anghel Saligny-tervet használta fel a zsarolásra és a PNL-elnökség megszerzésére, most pedig megismétli az ábrát: a tartalékalapból származó pénzt arra használja, hogy a Victoria-palotában maradjon ” - jelentették ki az USR képviselői a G4Media számára Az Europa Libera elemzése szerint A PSD által vezett helységek polgármesterei egyenként 50 000 lejt kaptak, míg a liberális önkormányzatokra vonatkozó összegek jóval magasabbak. A PSD összesen mintegy 20-25 százalékot kapott a kiosztott összegből, azonban a párt vezető politikusai elégedetlenek, mert úgy tűnik, hogy a liberálisok kongresszusa előtt jóval többet ígértek nekik. A bizalmatlansági indítvány megszavazása után azonban fordult a kocka, a szocdemek pénzét lefaragták, a liberális polgármesterek által vezetett települések meg lényegesen magasabb összegeket kaptak, legtöbbjük körülbelül 400 ezer lejt, ami nyolcszor nagyobb, mint ami PSD-s önkormányzatoknak jutott.Az elemzésből kiderül, hogy azok a megyék, amelyek a PNL-kongresszuson támogatták Florin Cîțu miniszterelnököt, jelentős összegeket kaptak a tartalékalapból. Constanța, Suceava, Prahova és Kolozs megye önkormányzati vezetői is a Florin Cîțu táborába tartoznak.Az USR politikusai által vezetett városházák nagyon keveset vagy egyáltalán nem kaptak pénzt. Gyulafehérvár, Brassó, Temesvár önkormányzatainak - amelyeket az USR polgármesterek irányítanak, a tartalékalapból nem osztottak ki pénzt. Ezzel szemben Sepsiszentgyörgy 8 millió lejt kapott, Kovászna megye pedig szinte 32 millió lejt, írja az Europa Libera, hozzátéve, hogy Maros, Kovászna és Hargita megye is nagy összegekkel szerepel a támogatási listán. Mindössze két USR-s polgármesternek jutott a milliárdból: a prahovai Breaza község - 400 ezer lejt és a Neamț megyei Săbăoani - 350 ezer lejt kap. A G4media információi szerint három másik olyan település is van a kedvezményezettek között, amelyet a PLUS polgármesterei irányítanak, akiknek jutott a tartalékalapból.Az Europa Libera oldalán elérhető a lista , amely részletezi, hogy hova mennyi pénz jutott.