Újabb vakcina: jövő héten kezdődik az influenza elleni oltáskampány is

Jövő héten elkezdődik Romániában az influenza elleni oltási kampány – közölte csütörtökön az egészségügyi tárca. A tájékoztatás szerint mintegy 2 millió dózist szereznek be az influenza elleni oltóanyagból. Az oltási kampány keretében elsősorban a 65 éven felüliek, a krónikus betegek, továbbá az intézményesített ellátásban részesülő gyerekek és idősek, az egészségügyi alkalmazottak és a várandós nők kaphatják meg az oltást térítésmentesen.



Az egészségügyi minisztérium először 300 ezer adag vakcinát rendelt meg, majd további egymillió dózis érkezik az országba, és ha igény lesz rá, még be tudnak szerezni 700 ezer adagot. Ezeket több szakaszban juttatják majd el a megyei egészségügyi igazgatóságokhoz, amelyek szétosztják a családorvosi rendelőknek és a kórházaknak.Az orvosok ajánlása szerint a fokozottan veszélyeztetettek kockázati csoportjába tartozó személyek akkor is megkaphatják az influenza elleni vakcinát, ha korábban koronavírus ellen is beoltották őket.