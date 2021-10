Johannis megszólalt: hétfőn kezdi a konzultációt a pártokkal, és előrehozott választásokról szó sem lehet

Klaus Johannis szerint a gyakorlatban szinte lehetetlen, hogy teljesüljenek az előre hozott választások kiírásának a feltételei.



Az államfő erről a cernavodai atomerőműnél tett csütörtöki látogatásán (egyre biztosabb már, hogy még két reaktorral bővítik az erőművet - erről ITT olvashatsz) nyilatkozott az újságíróknak. Kifejtette, hogy az előre hozott választások kiírása inkább csak egy elméleti lehetőség Romániában, mert az alkotmányt úgy szövegezték meg, hogy szavatolja a parlamenti stabilitást.'A gyakorlatban szinte lehetetlen kiírni az előre hozott választásokat, nem is beszélve arról, hogy ez valószínűleg nem is lenne kívánatos. Még egy év sem telt el a parlamenti választások óta. Milyen változásokat hozhatnának az előre hozott választások? A pártok várhatóan ugyanazokat az eredményeket érnék el, esetleg kisebb módosulásokkal, és ugyanott tartanánk, ahol most vagyunk' - jelentette ki Klaus Johannis.Az államfő megjegyezte: az előre hozott választásokat szorgalmazó párt (a PSD - szerk. megj.) voltaképp kibúvóként használja ezt a célkitűzést.Johannis elnök hétfőre hívja konzultációra a parlamenti pártok képviselőit a kormányválság feloldása érdekében, az egyeztetések első fordulója tehát hétfő délben kezdődik.Az államfő ugyanakkor meggyőződését fejezte ki, hogy mind a kormány, mindminiszterelnök a törvényes előírásoknak megfelelően és korrektül teszi a dolgát.A cernavodai sajtótájékoztatóján elhangzott kijelentésével az államfő azokra a vádakra utalt, amelyek szerint a kormányfő csak a PNL, az RMDSZ és a PSD polgármesterei által vezetett településeknek utalt ki összesen egymilliárd lejt a kormány tartalékalapjából.'Világos, hogy egyes önkormányzatoknak a kormány támogatására van szüksége. Valószínűleg egyesek azért elégedetlenek, mert frusztrálja őket, hogy nem ők oszthatják a pénzeket' - jegyezte meg Klaus Johannis.