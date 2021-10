Az USR hajlandó koalíciós tárgyalásokat folytatni, de továbbra sem fogadja el Cîțut miniszterelnökként

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dacian Cioloş közlése szerint üzenetet küldött a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökének, Florin Cîţunak, arról érdeklődve, hogy szándékában áll-e tárgyalásokat folytatni a kormánykoalíció helyreállításáról.



A politikus a Digi24 televíziónak nyilatkozva csütörtökön elmondta, Cîţutól azt a választ kapta, hogy egyeztetnie kell az RMDSZ elnökével,ral, és majd jelentkezni fog.Azt is megkérdezték az USR-elnöktől, hogy tárgyalóasztalhoz tudnak-e ülni a PNL-vel a bizalmatlansági indítvány vitáján elhangzott kölcsönös vádaskodások után. Cioloş azt válaszolta, őt "már nem hatja meg az ironizálás", komoly tárgyalásokat szeretne, mert pártja számára világos, hogy Florin Cîţu magatartásától függetlenül csak a PNL-vel és az RMDSZ-szel együtt tudnak többséget alkotni."Amikor tehát Florin Cîţu felhagy az ironizálással, és készen áll leülni tárgyalni, személyemben komoly tárgyalópartnerre talál" - fogalmazott.Az USR elnöke arról is beszélt, az államfő által hétfőre összehívott kormányalakítási egyeztetésen is a hárompárti koalíció helyreállítását fogja javasolni alakulatanak, Florin Cîţut azonban továbbra sem fogadják el miniszterelnöknek."Florin Cîţu bebizonyította, hogy nem képes egy koalíciós kormányt vezetni és irányítani a különböző pártok miniszterei közötti munkakapcsolatot, hanem egyeseket támad, másokat pedig támogat. Ezért van szükségünk egy másik kormányfőre" - nyomatékosította.Hozzátette, ha a PNL nem javasol más miniszterelnök-jelöltet, megteszi az USR. "Lehetek én, lehet, lehet. Lennének tehát jelöltek az USR-ben" - mondta Cioloş.