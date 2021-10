Nincs több hely a bukaresti gyermekkórházak Covid-részlegén: szinte kizárólag az oltatlan szülők gyermekei kerülnek be

Nincs már hova elhelyezzük a koronavírussal fertőzött gyermekeket, abban a nehéz helyzetben vagyunk, hogy választanunk kell, hogy kit utalunk be először - nyilatkozta Mihai Craiu, a Sănătatea Mamei și Copilului Intézet gyerekorvosa a Digi24-nek.



A szakember elmondta, tele vannak a bukaresti gyerekkórházak a koronavírusos betegekkel, az orvosok már folyamatosan döntéshelyzetbe kerülnek. Mihai Craiu közlése szerint a kórházuk Covid-részlege már megtelt a fertőzött gyermekekkel és szüleikkel. Nagyon nehéz most Romániában ügyeletes orvosnak lenni - nyilatkozta, hozzátéve, hogy sajnos a nehézségeknek még közel sincs vége. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy hasonló helyzetben van valamennyi fővárosi gyerekkórház: tele vannak fertőzött gyermekekkel.Azt is elmondta ugyanakkor, hogy az ő intézetükben nincs ugyan szó nagyon súlyos betegekről, mivel náluk nincs intenzív terápiás részleg, de a beteg gyerekeknek felügyeletre van szükségük: láz, hasmenés, étvágytalanság jellemző rájuk. A legfiatalabb páciensük egy néhány napos újszülött, a legidősebb egy 17 éves leányanya, aki a saját gyerekével került be. A helyzet csak romlik, egyeseknek szükségük lesz oxigénre, infúzióra, speciális gyógyszerekre... - tette hozzá.

Egyetlen beutalt gyermeknek sem voltak beoltva a szülei

- emelte még ki a szakorvos. "Az egy hónapos csecsemők nyilván nem járnak el sehova, csak a szüleiktől kaphatják el" - szögezte le.Mint ismeretes, a koronavírus delta variánsa a korábbiakkal ellentétben a gyerekek körében is nagyon is gyorsan terjed, és akár súlyos tűnteket is okozhat. Romániában egyelőre csak a 12 éven felüliek oltása lehetséges.