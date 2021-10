Down-szindrómával élő óvodás gyermekek fejlesztőközpontját adták át Sepsiszentgyörgyön

Down-szindrómával élő óvodás gyermekek fejlesztőközpontját adták át pénteken Sepsiszentgyörgyön, a létesítményt a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház építette a magyar kormány támogatásával.



Az Irgalmas Samaritánus Keresztyén Oktatási Központ 25, Down-szindrómával élő óvodás gyerek számára biztosít ellátást, korai fejlesztést és számos délelőtti és délutáni foglakozást. A 414 négyzetméteres hasznos területű oktatási központ összértéke 111 millió forint.Az avatóünnepségenevangélikus püspök a szintén lelkész nagyapja virágnemesítő szenvedélyéről beszélt. Elmondta: a nagyapja által nevelt virágpalánták között volt pár ládával, amelyek különös gondozást igényeltek. Ezeket tartotta a legértékesebbeknek."Ilyen különleges igényű embervirág-palánták kertjét, óvodáját adjuk ma át. A gyerekek szépek, különlegesek, kiemelt figyelmet, több szeretetet igényelnek" - fogalmazott a püspök. Az egyházi elöljáró köszönetet mondott a magyar kormány illetékeseinek azért, hogy kivételt tettek, és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében megépíthették Erdély különleges nevelést igénylő gyermekeinek az első magyar óvodáját., az óvodafejelsztési programért is felelős miniszteri biztos köszöntésében elmondta: a program keretében a sepsiszentgyörgyi az egyetlen óvoda, amelyet értelmi fogyatékos gyermekeknek építettek. Úgy vélte: indokolt volt az intézmény létrehozása, mert látják, hogy a határon túli magyar közösségekben hiányoznak a hasonló intézmények.A miniszteri biztos hozzátette: az épülő óvodák mind Bethlen Gábor gondolatának a jegyében születtek. Erdély fejedelme mondta: tegyünk meg mindent, amit meg lehet. Örömtelinek tekintette, hogy Magyarországnak ma már lehetősége van arra, hogy tegyen a határon túli közösségekért.Az ünnepségenromániai ifjúsági és sportminiszter arról beszélt, hogy a sepsiszentgyörgyi óvodába beiratkozó gyermekeknek szükségük van a segítségre. Hozzátette: miniszterként is a lehetőségek teremtését tekinti feladatának, hogy a ma felnövekvő generáció jobb körülmények között sportolhasson mint az ő generációja., Sepsiszentgyörgy polgármestere azt hangsúlyozta köszöntésében, hogy a közösség erejét mindig a leggyengébb láncszem ereje mutatja meg. "A mai avatással ezeket a láncszemeket erősítjük" - jelentette ki a polgármester.Antal Árpád azt is bejelentette, hogy az evangélikus egyház kérésére az önkormányzat megvásárolta a szomszédos telket és épületeket, és át fogja adni az egyháznak, hogy lehessen bővíteni az intézményt.