Elkezdődött Szent Piroska búcsúja Iași-ban, ismét meg lehet csókolni az ereklyetartóját

Péntek reggel hivatalosan is elkezdődött Iași-ban Szent Ájtatos Piroska búcsúja. A Moldva–Bukovinai Érsekség tájékoztatása szerint a zarándokoknak maszkot kell viseljenek miközben sorba állnak a speciálisan kialakított folyósókon, hogy az ereklyénél imádkozhassanak. A sorban ugyanakkor megfelelő távolságra kell álljanak egymástól a résztvevők. A zarándoklat önkéntesei osztogatnak maszkot azoknak, akik anélkül érkeznek.



Szent Ájtatos Piroska ereklyéit az erre a célra kialakított szabadtéri baldachin alatt helyezték el a székesegyház udvarán. A tájékoztatás szerint a zarándokok nem csoportosulhatnak az udvaron, illetve nem léphetnek be a katedrális épületébe. Amennyiben az udvaron kialakított folyosók nem bizonyulnak elégségesnek a zarándokok fogadására, és a sor kilóg majd az utcára, az ortodox egyház képviselői ígéretet tettek, hogy ott is igyekeznek megelőzni a tolongás kialakulását.Az említett egészségügyi intézkedéseken kívül nem lesznek más korlátozások, mint tavaly, amikor csak a helyiek vehettek részt a búcsún. Oltási igazolványt vagy negatív teszteredményt nem kell felmutatniuk a résztvevőknek.A tájékoztatást szerint minden egyéb, ilyenkor szokásos rendezvényt lemondtak a búcsú szervezői, csupán az október 14-i szertartást tartják meg, amit a Ştefan cel Mare sugárúton felállított színpadról fogják majd celebrálni. Ugyanakkor távolról, nagy méretű képernyőkről is lehet majd követni az eseményeket, hogy elkerüljék a tömeg kialakulását.Az érvényben levő járványügyi szabályok értelmében este nyolc óra után csak azok tartózkodhatnak az utcán, akik szervezett csoportokban közlekednek, és bizonyítani tudják, hogy átutazóban, zarándokúton vannak a városban, közöltepolgármester., a rendezvény főszervezője a Ziarul de Iași-nak úgy nyilatkozott, hogy hívők megérinthetik és megcsókolhatják (azt nem részletezik, hogy maszkban vagy anélkül)az ereklyetartót, de rendszeresen fogják tisztítani azt.Szent Ájtatos Piroska a Román Ortodox Egyház egy különösen nagy népszerűségnek örvendő szentje, rendszerint tízezrek érkeznek az egész országból, hogy meglátogassák az ereklyéjét. Moldva védőszentjének tartják. Nem azonos Szent Paraszkéva nagyvértanúval, aki Rómától nem messze született a 2. században, és július 26-án van az emléknapja. Ájtatos Piroska a 11. századi Trákiában született, és október 14-én van az emléknapja. Ereklyéjét 17. században Vasile Lupu fejedelem hozatta Moldovába, és csak 1889-ben került mostani helyére, a iași-i székesegyházba. És végképp nem azonos a magyar Szent Piroskával, Szent László király lányával, a bizánci császárnéval, akit szintén szentként tisztelnek az ortodox egyházban. Őt Bizáncban Eiréne néven ismerték. Az ortodox liturgia szerint neki augusztus 13-án tartják emléknapját.