Több helyen is havazott az országban

Péntek este havazott az ország több részén is, így például a Gorj megyei Rânca településen és a Transzalpinán is, ahol 3 centiméteres hóréteg képződött.



A zónában több utász is takarítja a havat a hír megírásának pillanatában.A következő napokban a hegyekben elérheti a -3 fokot is a hőmérséklet, és még több havazás is jöhet. A hétvégén különösen hideg lesz amúgy is a teljes országban, így a hegyekben, különösen a Déli Kárpátokban 1500 méter fölötti magasságokban sok havazás várható.A hétvégén a szél is erős marad, a Déli Kárpátokban és a Bánát déli részén és a tengerparton is: ezeken a területeken 60-70 km/h-s szél várható.